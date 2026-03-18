כיכר השבת
"אירוע דרמטי"

במרחק 1,300 ק"מ מישראל: התקיפה החריגה הלילה בנמל שבחופי הים הפרסי

חיל האוויר תקף לראשונה בים הכספי, והמתקפה שם כוונה נגד חמש ספינות של הצי האיראני | באיראן דיווחו הערב על תקיפות באזור העיר בנדר אנזאלי השוכנת לחופי הים הכספי, ובעיר הזו שוכנת אחת ממפקדות הצי האיראני (שאגת הארי)

תקיפת הצי האיראני בנדר אנזלי, בים הכספי (צילום: רשתות ערביות)

דובר צה"ל הודיע הערב (רביעי) כי תקף בצפון , אך לא ציין במפורש שהתקיפה שם כוונה לספינות של הצי האיראני - כפי שכבר דווח מוקדם יותר. "חיל האוויר, בהכוונת חיל הים ואמ"ן, תקף לפני זמן קצר, בפעם הראשונה במבצע '', מטרות בצפון איראן. פרטים נוספים בהמשך", נמסר בהודעה.

מוקדם יותר נודע כי חמש ספינות של הצי האיראני נפגעו בתקיפה ישראלית חריגה על הצי האיראני בנמל בנדר אנזלי שבים הכספי. מדובר בתקיפה חריגה, שבוצעה במרחק של 1,300 ק"מ משטח ישראל.

זו הפעם הראשונה שצה"ל תוקף מטרות של הצי האיראני, ומצטרף לארה"ב. גורם ביטחוני: "תקפנו כלי שיט של הצי האיראני, זה אירוע דרמטי". מושל אנזלי בצפון איראן אישר כי מנהל המכס, רשות הנמלים וארגון הספנות בנמל בנדר אנזלי הותקפו ונגרם נזק, אין נפגעים.

בבנדר אנזלי נמצאת מפקדת הצי האיראני בים הכספי. זאת הפעם הראשונה שצה"ל תוקף את הצי האיראני ביעד מאוד רחוק, לחופי הים הכספי - על רקע השיגורים שממשיכים לישראל.

התקיפה מגיעה לאחר דבריו של דר הביטחון כ"ץ הבוקר שרמז להתפתחויות נוספות הצפויות בקרוב ואמר: "גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".

8
טיל איראני הרג ערבים בבית עווא בשטח הרשות לפחות ארבעה ערבים נהרגו מפגיעת הטיל ששוגר מאיראן לכיוון הר חברון ונפל בשטח בית עווא שברשות הערבית.
חיים
7
מי שמאיים על ישראל ישלם בכל מקום בכל זמן.
תל אביבי
6
פעולה מרשימה אבל הציבור בישראל מצפה ליותר. לא עוד סבבים ולא עוד תגובות נקודתיות. הגיע הזמן לאסטרטגיה שמכריעה את האיום האיראני אחת ולתמיד.
יוני
5
פעולה מדויקת עכשיו צריך להמשיך עד השגת היעד
עידן
4
אין ספק שמדובר במהלך חריג אבל לצד ההשתדלות הצבאית יש להתחזק בתורה ובתפילה כי משם באה הישועה האמיתית
תמיר
3
כולם מתלהבים אבל אף אחד לא שואל מה השלב הבא.
צבי
2
אין דבר כזה מספיק טוב יש או הכרעה או כישלון.
ליאון
1
הגיע הזמן שמי שמאיים עלינו יידע לא נשתוק לא ננוח ולא נגרור מלחמה אנחנו מוכנים להכות איפה שנצטרך מי שחשב שיוכל לירות על ישראל ולקוות לברוח טעה בחישוב הכי בסיסי המשך המשך ההתקפות האלה היא רק ההתחלה
דניאל

