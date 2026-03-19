כיכר השבת
הרחבת גבולי הקדושה

ביום חנוכת המשכן | ביקור של הרבי מקרעטשניף בבית חתנו הרבי מאלעסק

ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק ב"ש (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מקרעטשניף י-ם הגיע אמש (רביעי) לעיר למעמד קביעת מזוזה בבית חתנו, האדמו"ר מאלעסק.

לאחר קביעת המזוזה ערך הרבי שולחן 'לחיים', במהלכו נשא דברי חיזוק ועמד על המעלה הגדולה של חנוכת הבית ביום הקמת המשכן - ראש חודש ניסן, ובפרט כשמדובר בבית המוקדש להכנסת אורחים וגמילות חסדים. בסיום דבריו בירך האדמו"ר בחמימות את חתנו, האדמו"ר מאלעסק, שיזכה להמשיך להרביץ תורה ולהנהיג את עדתו ביתר שאת וביתר עוז.

בהמשך הביקור, הגיע האדמו"ר לרחוב הסמוך כדי לעמוד מקרוב על התקדמות עבודות הבנייה בשטח שבו נבנה בית המדרש החדש של חסידי אלעסק. האדמו"ר התבונן בתוכניות ובעבודות בשטח, ובירך לקראת מעמד הנחת אבן הפינה שיזכו להשלים את בניית משכן הקבע ולהרחיב את גבולי הקדושה ללא כל עיכוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

שמחה בחצרות הקודש

|

זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה

|

ביקור של חיזוק

|

הרחבת גבולי הקדושה

|

בסיום זמן החורף

|

קַדְּשֵׁנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ

||
2

פרחי החסידים הנעימו

||
2

ברוב פאר והדר

|

מחווה מרגשת של הבן הנגיד

|

וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ

||
1

גלריית ענק

|

המונים העתירו בתפילות

|

לאור המצב בארץ

||
1

נגיל ונשיש

||
1

העתיר לישועה

|

צפו בגלריה

||
4

החסידים שהו במקלט

||
2

בשרעפי קודש

||
1

