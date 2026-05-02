בצל נכדו הגדול במלאות 20 שנה | כך יציינו חסידי קרעטשניף סיגעט את הילולת האדמו"ר זי"ע במלאות שני עשורים להסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זי"ע, יערוך נכדו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את שולחנו הטהור בשילוב סיום הש"ס בהיכל בית המדרש זוועהיל בירושלים • מחר יפקוד את הציון במרומי הר הזיתים שם יעתיר בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט (חסידים)

