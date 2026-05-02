במלאות 20 שנה | כך יציינו חסידי קרעטשניף סיגעט את הילולת האדמו"ר זי"ע
במלאות שני עשורים להסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זי"ע, יערוך נכדו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את שולחנו הטהור בשילוב סיום הש"ס בהיכל בית המדרש זוועהיל בירושלים • מחר יפקוד את הציון במרומי הר הזיתים שם יעתיר בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט יציינו הערב (מוצאי שבת) ומחר את יום ההילולא ה-20 של האדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל. נכדו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט יערוך הערב, בשעה 22:30, את השולחן הטהור בשילוב סעודת מלווה מלכה וסיום הש"ס שנלמד על ידי קהל החסידים לעילוי נשמתו של בעל ההילולא. הטיש יתקיים בהיכל בית המדרש של חסידות זוועהיל, ברחוב האדמו"ר מזוועהיל 9 בירושלים.
0 תגובות