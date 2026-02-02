כיכר השבת
בהיכל הקלויז

כל רבני העיר נהרו | האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן

האדמו"ר מסאדיגורה השוהה בימים אלו באנטווערפן לקראת שמחת נישואי גיסו, בן לחתנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי דייני העיר, ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט ביהמ"ד טשארקוב, בהשתתפות כל רבני העיר ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן • צפו בתיעוד (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
"מלך ביפיו עיניך תחזינה מישרים" במלוא מובן המילה:מלך.
חסידישער
1
מחכים לתגובות הקבועות של הבכור
משיגורה

עוד בחסידים ואנ"ש

האתרוג שבלב

|

האח מאשדוד הנעים בקולו

|

הנהגה קפדנית

|

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה

|

המשב"ק בדק בעין פקוחה

|

אֶרֶץ שֶׁפֵּרוֹתֶיהָ שְׁמֵנִים

|

בהשתתפות האדמו"ר מב"פ

|

אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים הֵם

|

ענבי הגפן

|

בהיכל הקלויז

||
2

אילן במה אברכך

||
1

בראשות אדמו"רים ורבנים

|

כֵּיצַד מְרַקְּדִין לִפְנֵי הַכַּלָּה

|

פֵּירוֹתֶיךָ מְתוּקִין

|

צפו בגלריה

||
1

התעלות ב'שבת שירה'

|

יצאה נשמתו בטהרה

||
6

לקיים בנו

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר