בהיכל הקלויז כל רבני העיר נהרו | האדמו"ר מסאדיגורה בטיש ט"ו בשבט באנטווערפן האדמו"ר מסאדיגורה השוהה בימים אלו באנטווערפן לקראת שמחת נישואי גיסו, בן לחתנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי דייני העיר, ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט ביהמ"ד טשארקוב, בהשתתפות כל רבני העיר ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן • צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:21