הטיש המרכזי בוטל בצל האבל | הטיש המצומצם של רבי מיילך בידרמן בליל ט"ו בשבט עם פרסום הבשורה המרה על הסתלקותו בפתע פתאום של כ"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, ביטל אחיינו, המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, את עריכת הטיש ההמוני שתוכנן לרגל ט"ו בשבט בעיר הקודש ירושלים | חלף זאת, ערך את שולחנו הטהור במתכונת מצומצמת וקצרה בתחילת הלילה בעיר בני ברק | במהלך הטיש, העלה המשפיע בקול חנוק זיכרונות הוד מדודו הגדול זצ"ל | מיד לאחר הטיש, מיהר רבי אלימלך לעיר הקודש ירושלים כדי לחלוק כבוד אחרון לדודו שהסתלק לבית עולמו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:48