מסגרת המשא ומתן עם ארצות הברית תגובש בתוך ימים, כך הודיע היום (שני) שר החוץ האיראני ברקע הצעות המשא ומתן של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

ממשלת איראן צפויה להשלים בימים הקרובים את גיבוש המסגרת לניהול המשא ומתן מול ארצות הברית, כך הודיע היום שר החוץ עבאס עראקצ'י.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בטהרן, הבהיר עראקצ'י כי המדינה נמצאת בשלבים סופיים של הגדרת התנאים והכללים שינחו את השיחות העתידיות בין הצדדים.

לדבריו, "אנו נמצאים בתהליך של גיבוש מסגרת שתגדיר כיצד ננהל את השיחות עם הצד האמריקני". הוא הוסיף והדגיש את לוח הזמנים הצפוי בציינו כי "המסגרת הזו תושלם ותהיה סופית בתוך הימים הקרובים".

בתוך כך, איראן זימנה את שגרירי מדינות האיחוד האירופי לשיחות נזיפה לאחר שאלו הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור.

יצוין כי למרות הצעות המשא ומתן של וושינגטון לטהרן, האחרונה הבהירה כי לא תוותר לאף אחת משלוש הדרישות העיקריות שהועברו לאחרונה.

המהלך האיראני מגיע על רקע איומיו של הנשיא טראמפ לפתוח במתקפה, ואווירת הפיוס שנרשמה בימים האחרונים בבית הלבן כאשר הנשיא הציע "משא ומתן".

מבקריו של טראמפ מציינים כי הנשיא גרם בפועל להרג מפגינים כאשר הבטיח להם ש"העזרה בדרך", התחייבות שלא עמד בה כאשר עשרות אלפים נטבחו לאחר שהאמינו להבטחתו.

"שום משא ומתן עם איראן לא ישחרר את מיליוני האיראנים שנאנקים תחת עול המשטר האכזר", הם אומרים.

עראקצ'י הסביר כי המטרה העיקרית של המהלך היא מניעת הידרדרות ביטחונית, ואמר כי "היעד שלנו הוא להגן על האינטרסים של איראן תוך הפחתת המתיחות שאינה משרתת אף צד".

השר ציין כי המסגרת החדשה תקיף לא רק את הסכם הגרעין, אלא גם סוגיות ביטחוניות ואזוריות רחבות יותר, תוך הבנה כי התהליך יהיה מורכב.

"אנחנו לא מצפים לפתרונות מיידיים, אבל אנחנו זקוקים למסלול ברור כדי למנוע הסלמה מיותרת", דברים שמחזקים את ההערכה כי איראן מתכננת למשוך זמן באמצעו משא ומתן ארוך.

השיחות צפויות להתנהל בערוצים דיפלומטיים עקיפים, כפי שהיה נהוג בסבבי המגעים האחרונים בין המדינות.

בדבריו, הכחיש שר החוץ האיראני את דבריו של הנשיא טראמפ לפיהם אולטימטום הוטל על איראן. "הם היחידים שיודעים", אמר הנשיא טראמפ בתגובה לשאלת עיתונאים.