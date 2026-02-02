כיכר השבת
אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה

פירות, בגדי שבת ובירה | כך חגגו ט"ו בשבט בזוטשקא אמסנא

האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אדמו"רי השושלת המקפידים על לבוש שבתי ביום זה | שולחן המזרח עוטר לא רק בפירות האילן, אלא גם בבקבוקי בירה שהוגשו לזכר ה'שעורה' משבעת המינים, לצד דגן, תירוש ומיני מטעמים נוספים שסימלו את שפעת השדה (חסידים)

האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
