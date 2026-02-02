פירות, בגדי שבת ובירה | כך חגגו ט"ו בשבט בזוטשקא אמסנא
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אדמו"רי השושלת המקפידים על לבוש שבתי ביום זה | שולחן המזרח עוטר לא רק בפירות האילן, אלא גם בבקבוקי בירה שהוגשו לזכר ה'שעורה' משבעת המינים, לצד דגן, תירוש ומיני מטעמים נוספים שסימלו את שפעת השדה (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחנו הטהור של האדמו"ר מדינוב לרגל חמישה עשר בשבט • האדמו"ר הרחיב בדברות קודש על מעלת האתרוג כמשל לכלל ישראל: "פרי יפה ומבורך שעומד בזכות עצמו" | שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאנטניא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא חבוש במלבושי שבת | במהלך הטיש פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים המעוררים, וזאת כדי לרמז על מהותו של היום כ'ראש השנה' לאילנות – בבחינת "כי האדם עץ השדה" | לצד האדמו"ר על שולחן המזרח נצפה אחיו, הרה"ג רבי אליעזר הגר מאשדוד, שהנעים את קולו הרם בשירה אדירה שסחפה את הקהל כולו (חסידים)
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו המרכזי בבני ברק | במהלך הטיש, חדי העין יכלו להבחין בהנהגתו המוקפדת של האדמו"ר, אשר נזהר מחשש ברכה בעת אכילת ה'ליפטן', ובשל כך הכניס חתיכת חלה לתוך הצלחת כדי לצאת ידי חובה ובכך להימנע מברכת העץ או האדמה | בסיום הטיש חולקו לאלפי החסידים ערכות אישיות בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אשר זכו לברכתו המיוחדת של הרבי (חסידים)
האדמו"ר מדעעש ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הוגשו לשולחן המזרח מבחר פירות משובחים מארץ הקודש, כאשר קודם שטעם האדמו"ר מהפירות, בדק המשב"ק בדיקה קפדנית כנהוג בחצרות חסידים, להישמר מנדנוד קל של חשש חרקים ותולעים | בהמשך נשא האדמו"ר דברות קודש במעלת קדושת היום | צפו בתיעוד המרהיב מהטיש המרומם (חסידים)
האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי בני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בקרב קהל חסידיו | רגע מיוחד נרשם בעת הברכה על הפירות, כאשר כמנהג בעלי הסגולה בירך האדמו"ר תחילה על מרקחת אתרוגים מיוחדת, שנרקחה מאתרוגי הברכה עליהם בירכו הוא ובניו בימי חג הסוכות האחרון | לאחר מכן המשיך האדמו"ר בברכה על שאר פירות האילן וחילק 'שיריים' מלא חופניים לכל קהל החסידים במאור פנים (חסידים)
בשל עבודות ההריסה והבנייה המאסיביות של בית המדרש המרכזי, העתיק אמש האדמו"ר מאלכסנדר את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט אל האודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים בבני ברק | אורח הכבוד בטיש היה חתנו של האדמו"ר, האדמו"ר מאונגוואר בורו פארק, שהגיע להשתתף בסעודה בצל חותנו הגדול | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו על צמיחת 'אילנא דחיי' מתוך הבניין החדש ההולך ונבנה (חסידים)
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב מימון בבני ברק | כל השולחן היה גדוש ומלא בפירות נאים ומשובחים כמנהג היום, כאשר במהלך הטיש עודד האדמו"ר את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות, תוך שהוא משרה אווירה של התעלות ושמחה בקרב קהל החסידים והתלמידים שגדשו את ההיכל (חסידים)
האדמו"ר משבט הלוי ערך אמש את שולחנו הטהור בהיכל ישיבתו הרמה, לרגל יום ט"ו בשבט | בחורי הישיבה, שביקשו להדר בכבוד רבם, עמלו מבעוד מועד על הכנת עיצובים מרהיבים וייחודיים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שפיארו את שולחן המזרח. מחזה הוד מיוחד נרשם במרכז השולחן, כאשר כלי ה'נטלה' של האדמו"ר הוסב למיצג אומנותי ומולא בענבים משובחים לתפארת המעמד | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בעניין 'כי האדם עץ השדה' וחילק משיריים לקהל החסידים והתלמידים (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה השוהה בימים אלו באנטווערפן לקראת שמחת נישואי גיסו, בן לחתנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי דייני העיר, ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט ביהמ"ד טשארקוב, בהשתתפות כל רבני העיר ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן • צפו בתיעוד (חסידים)
צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)
המונים התכנסו אמש, מוצאי שבת שירה, לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל • האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא נשאו דברים בשגב הליכותיו בקודש של בעל ה'מתוק מדבש' • המשפיע הגרי"מ ארלנגר עורר את הלבבות בדרכו הייחודית | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
הגיסים לבית רחמסטריווקא, בני הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל, ערכו שמחת 'שבע ברכות' משפחתית לרגל נישואי בן גיסם האדמו"ר מזוועהיל עב"ג בת האדמו"ר מטעאבישאן • בשיא האירוע הקפיץ "באבא נחום כהן" את הקהל בריקוד סוחף לפני המחותנים • צפו בתיעוד (חסידים)
ראש השנה לאילנות בחצרות הקודש: סקירה מקיפה על זמני השולחנות הטהורים ומנהגי היום בקרב חסידים | מדוע מתפללים היום על האתרוג ומי האדמו"ר ששוהה בחו"ל? | 'כיכר השבת' מגיש: זמני הטישים והמסורות העתיקות | פרויקט מיוחד (חסידים)
הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, בנו של האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ביקר בשבוע האחרון במעונם של גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בן זקוניו עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, שתתקיים ביום כ"ב שבט בעיר ביתר עילית
תושבי שכונת 'אוק וויין' בדרום לייקווד זכו לשבת רוממה ומרוממת במחיצת האדמו"ר מסקולען לייקווד. במהלך 'שבת שירה', הרבי חיזק את בני הקהילה בתפילות ובשולחנות הטהורים מתוך ניגוני דבקות המאפיינים את בית סקולען | מאורו הזך והבהיר של האדמו"ר הפיח רוח של התעלות בקרב התושבים, המציינים בסיפוק רב את שבת החיזוק המיוחדת שתיחרת בליבם (חסידים)
אבל כבד בירושלים: לאחר דקות ארוכות של תפילה וזעקה, עלתה בסערה השמיימה נשמתו של האדמו"ר הרה"ק מלעלוב פייטרקוב, רבי ישכר דוב בידרמן זצ"ל, שהתמוטט בצהריים במקווה החסידות • משיירי כנסת הגדולה של הנהגת לעלוב בירושלים ומממשיכי דרכו של אביו בעל ה'ברכת משה' שגם הוא הסתלק בגיל 84• "נפלה עטרת ראשינו" (דיין האמת)
חרדה בעולם החסידות: הרבי המהרי"ד מלעלוב הגיע בצהריים למקווה של החסידות ברחוב צפניה, ולאחר זמן רב שלא יצא - התגלה על ידי הגבאים כשהוא מחוסר הכרה • כוחות הרפואה הוזעקו למקום ונלחמים על חייו • הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן עטיל (חסידים)
