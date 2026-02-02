כיכר השבת
האתרוג שבלב

"כלל ישראל נמשלו לאתרוג": משאו של האדמו"ר מדינוב בשולחן חמישה עשר בשבט

מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחנו הטהור של האדמו"ר מדינוב לרגל חמישה עשר בשבט • האדמו"ר הרחיב בדברות קודש על מעלת האתרוג כמשל לכלל ישראל: "פרי יפה ומבורך שעומד בזכות עצמו" | שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)

האדמו"ר מדינוב בטיש ט"ו בשבט (צילום: שמואל דריי)

מעמד רב רושם ואפוף התעלות נערך אמש (ראשון) במרכז חסידות דינוב בעיר ביתר, שם התכנסו מאות החסידים לחסות בצל הקודש ולחגוג את ראש השנה לאילנות בראשות האדמו"ר מדינוב.

במרכז הטיש, נשא האדמו"ר דברות קודש במתק לשונו וביאר את הקשר העמוק שבין עם ישראל לפירות האילן, ובפרט לפרי האתרוג. בדבריו הסביר האדמו"ר כי כלל ישראל נמשלו לאתרוג – שהוא היחיד מארבעת המינים שאינו זקוק לענפים משלימים כדי להעיד על כשרותו, בשונה מהלולב, ההדס והערבה. "האתרוג הוא פרי יפה ומבורך בזכות עצמו", הדגיש האדמו"ר, "וכך גם כל יהודי ויהודי, הנושא בתוכו יופי וברכה פנימית משל עצמו".

בהמשך דבריו התייחס האדמו"ר למנהג ישראל להרבות בתפילה ביום זה על אתרוג נאה לסוכות, וציין כי התפילה על האתרוג בט"ו בשבט היא למעשה תפילה על השלמות והיופי של כל אחד מישראל.

לאחר משא הקודש, עברו מאות החסידים בסך לפני האדמו"ר, שחילק פירות לברכה לכלל הקהל.

האדמו"ר מדינוב בטיש ט"ו בשבט (צילום: שמואל דריי)
