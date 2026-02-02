מעמד רב רושם ואפוף התעלות נערך אמש (ראשון) במרכז חסידות דינוב בעיר ביתר, שם התכנסו מאות החסידים לחסות בצל הקודש ולחגוג את ראש השנה לאילנות בראשות האדמו"ר מדינוב.

במרכז הטיש, נשא האדמו"ר דברות קודש במתק לשונו וביאר את הקשר העמוק שבין עם ישראל לפירות האילן, ובפרט לפרי האתרוג. בדבריו הסביר האדמו"ר כי כלל ישראל נמשלו לאתרוג – שהוא היחיד מארבעת המינים שאינו זקוק לענפים משלימים כדי להעיד על כשרותו, בשונה מהלולב, ההדס והערבה. "האתרוג הוא פרי יפה ומבורך בזכות עצמו", הדגיש האדמו"ר, "וכך גם כל יהודי ויהודי, הנושא בתוכו יופי וברכה פנימית משל עצמו".

בהמשך דבריו התייחס האדמו"ר למנהג ישראל להרבות בתפילה ביום זה על אתרוג נאה לסוכות, וציין כי התפילה על האתרוג בט"ו בשבט היא למעשה תפילה על השלמות והיופי של כל אחד מישראל.

לאחר משא הקודש, עברו מאות החסידים בסך לפני האדמו"ר, שחילק פירות לברכה לכלל הקהל.