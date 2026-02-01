שלהבת של קדושה | המוני משתתפים בהילולת בעל ה'מתוק מדבש' זצ"ל

אווירה של התעלות וזיכרון קדוש אפפה את ירושלים במוצאי שבת קודש פרשת בשלח (שבת שירה), עת התכנסו המונים לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל, בעל פירוש ה'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש, שיום פטירתו חל בשבוע זה.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא, שהעלו על נס את דמותו הפלאית של בעל ההילולא, אשר האיר את עיני ישראל בפירושו המתוק והבהיר.

במהלך הסעודה נשאו דברים נרגשים הגה"צ המשפיע רבי יצחק משה ארלנגר, שעורר את הקהל בדרכי החסידות והעבודה, והגה"צ רבי ישראל קאהן, אב"ד תולדות אברהם יצחק בארה"ב.