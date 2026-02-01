כיכר השבת
שלהבת של קדושה | המוני משתתפים בהילולת בעל ה'מתוק מדבש' זצ"ל

המונים התכנסו אמש, מוצאי שבת שירה, לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל • האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא נשאו דברים בשגב הליכותיו בקודש של בעל ה'מתוק מדבש' • המשפיע הגרי"מ ארלנגר עורר את הלבבות בדרכו הייחודית | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)

הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)

אווירה של התעלות וזיכרון קדוש אפפה את ירושלים במוצאי שבת קודש פרשת בשלח (שבת שירה), עת התכנסו המונים לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל, בעל פירוש ה'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש, שיום פטירתו חל בשבוע זה.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא, שהעלו על נס את דמותו הפלאית של בעל ההילולא, אשר האיר את עיני ישראל בפירושו המתוק והבהיר.

במהלך הסעודה נשאו דברים נרגשים הגה"צ המשפיע רבי יצחק משה ארלנגר, שעורר את הקהל בדרכי החסידות והעבודה, והגה"צ רבי ישראל קאהן, אב"ד תולדות אברהם יצחק בארה"ב.

הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מדושינסקיא בהילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)
הרה"צ רבי ישראל קאהרן נואם בהילולת בעל המתוק מדבש (צילום: שמואל דריי)

