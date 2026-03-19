בראיון מיוחד ומקיף, פורס שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, תת-אלוף במיל' מייק הרצוג, את אחורי הקלעים של המציאות הביטחונית והמדינית המורכבת בה נמצאת ישראל בשבועות האחרונים. הרצוג, המביא עמו ניסיון עשיר הן כלוחם וכקצין בכיר באגף התכנון והן כדיפלומט שעמד בחזית מול הממשל האמריקני, מדגיש בפתח דבריו כי שיתוף הפעולה הצבאי שאנו עדים לו כיום במסגרת המערכה מול איראן הוא אירוע חסר תקדים בהיסטוריה של המדינה. לדבריו, השילוביות המבצעית הגיעה לרמה שבה כוחות אמריקניים פועלים "כתף אל כתף" עם צה"ל לא רק בהגנה, אלא גם בהתקפה, כאשר מטוסי תדלוק אמריקניים מלווים את טייסי חיל האוויר בדרכם ליעדים באיראן. הוא מסביר כי קפיצת המדרגה הזו היא תולדה של שנים של בניית אמון ומעבר של ישראל לתחום האחריות של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), מה שיצר שפה משותפת וחלוקת משימות מדויקת בשדה הקרב מול המעצמה האזורית האיראנית.

בניתוח המערכה הנוכחית, המכונה "שאגת ארי", מציין הרצוג כי ההישגים הצבאיים עד כה הם משמעותיים ומדידים מאוד, בפרט בכל הנוגע להשמדת יכולות אסטרטגיות כמו מערכי טילים בליסטיים, מתקני גרעין והגנה אווירית. עם זאת, הוא מזהיר מפני הציפייה לקריסה מיידית של המשטר האיראני כתוצאה מההפצצות בלבד. למרות שהמשטר נמצא בנקודת חולשה קיצונית, הרצוג מעריך כי העם האיראני לא ימהר לצאת לרחובות כל עוד המלחמה בעיצומה, והשינוי הפנימי המיוחל עשוי להתרחש רק ביום שאחרי שוך הקרבות. בתוך כך, הוא מצביע על הדילמה של הנשיא טראמפ, אשר מחד מעוניין למקסם את ההישג מול איראן ומאידך אינו חובב מלחמות ארוכות ויקרות. המצב הסתבך עוד יותר עם סגירת מצרי הורמוז על ידי איראן, מה שמחייב את ארה"ב להמשיך בפעילות מסיבית כדי להבטיח את זרימת הנפט העולמית ולמנוע משבר כלכלי.

גם בחזית הצפונית רואה הרצוג הזדמנות היסטורית לשינוי פני המציאות. למרות מטחי הרקטות הממשיכים לעבר יישובי הצפון, הוא קובע כי חיזבאללה חלש כיום מכפי שהיה בעשורים האחרונים, ואינו מצליח לממש את איומיו המקוריים לשיגור אלפי טילים ביום. לשיטתו, על ישראל לנצל את חולשתו של ארגון הטרור כדי ליצור "קו ירוק" – רצועת ביטחון מפורזת בדרום לבנון שתנקה את השטח מתשתיות טרור ותרחיק את האיום מהגבול באופן קבוע. הוא קורא לשלב את העוצמה הצבאית עם מעטפת מדינית חכמה שתנסה להכניס טריז בתוך לבנון עצמה ולהביא להסכם אי-לוחמה עם הממשלה בביירות ביום שאחרי המלחמה.

לצד ההישגים הצבאיים, השגריר לשעבר אינו חוסך בביקורת על הכשל המתמשך בזירת ההסברה. הוא מודה בכאב כי בעוד צה"ל מצטיין בשדה הקרב, מדינת ישראל נכשלת במערכה על התודעה ועל הנרטיב, במיוחד ברשתות החברתיות שם משתוללת הסתה פרועה נגד המדינה. לדבריו, המערכת הישראלית אינה ערוכה דיה להתמודדות עם האתגרים הללו, מה שמזין נרטיבים שקריים ומסוכנים בארצות הברית ובאירופה. בסיכום דבריו, התייחס הרצוג לסוגיית הריבונות הישראלית והתערבות הממשלים האמריקניים בענייניה הפנימיים של ישראל. הוא הציג קו עקבי ונחרץ נגד כל התערבות חיצונית, בין אם מדובר בלחצים מצד ממשל ביידן בתקופת הרפורמה המשפטית ובין אם בלחצים נוכחיים של טראמפ בנושאי חנינה. "צריך להיות עקביים", חתם הרצוג, "כל התערבות חיצונית בעניין ריבוני-משפטי היא לא ראויה, ואיננה אמורה להשפיע על התהליכים הפנימיים שלנו".