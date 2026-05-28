בשעה 12:35 בלילה החלה השרשרת שהובילה לקריסה זמנית של הפסקת האש השברירית שהוכרזה בחודש אפריל האחרון במפרץ. לפי הדיווחים שמתפרסמים הבוקר, כוחות ביטחון איראניים פתחו באש לעבר ארבע ספינות מסחריות במיצרי הורמוז, כאשר בטלוויזיה הממלכתית של איראן נטען מאוחר יותר כי כלי השיט הללו ניסו לעבור במצר ללא תיאום ובניגוד ל"הנחיות", תוך ניסיון לשבור את המצור.

במהלך השעות הבאות של הלילה זיהו כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ארבעה כטב"מים איראניים מתאבדים שנעו לעבר נתיב השיט, ויירטו אותם. מיד לאחר מכן פתחו כוחות הצבא האמריקני בתקיפת מנע ממוקדת נגד תחנת שליטה קרקעית בעיר בנדר עבאס שבדרום איראן, בעת שזו נערכה לשגר כטב"ם חמישי למרחב.

גורם אמריקני רשמי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "הפעולות הללו היו מדודות, הגנתיות לחלוטין, ונועדו לשמר את הפסקת האש". למרות זאת, העימות הישיר מול המטרות על אדמת איראן הוביל לתגובה מהירה מצד משמרות המהפכה, שהחליטו להרחיב את טווח הלחימה ולפגוע בבסיסים של צבא ארצות הברית המוצבים במדינות השכנות.

בשעה 4:50 לפנות בוקר שיגרה איראן מטח כבד של טילים וכטב"מים לעבר בסיס חיל האוויר האמריקני הממוקם בשטח כווית.

בשעה 6:00 בבוקר אישר צבא כווית כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו ומיירטות איומים בשמי המדינה, באירוע שנחשב לחילופי המהלומות הישירים והחמורים ביותר בין הצדדים מאז הוכרזה הפסקת האש.

משמרות המהפכה פרסמו הבוקר הודעה לפיה התקיפה בכווית כוונה נגד בסיס אמריקני.

"בעקבות המתקפה של הצבא האמריקאי היום באמצעות כלי טיס על אתר ליד נמל התעופה בנדאר עבאס, בסיס החיל האוויר האמריקאי שממנו יצאה המתקפה, נעשה יעד לתקיפה. זוהי אזהרה חמורה שנמשיך להגיב בתקיפות והתוקף אחראי להשלכות."