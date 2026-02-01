כיכר השבת
אילן במה אברכך

גלריה ראשונית מליל חמשה עשר בשבט בחצרות האדמו"רים • צפו

צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)

האדמו"ר מאשלג בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מאשלג בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מאשלג בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מאשלג בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מאשלג בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר משאץ ויזניץ בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר משאץ ויזניץ בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר משאץ ויזניץ בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר משאץ ויזניץ בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)
אב"ד טורקא בטיש ט"ו בשבט (צילום: דוד קשת)
האדמו"ר מספינקא גני גד בטיש ט"ו בשבט (צילום: אידישע נייעס)

