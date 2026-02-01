גלריה ראשונית מליל חמשה עשר בשבט בחצרות האדמו"רים • צפו
צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)
צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)
המונים התכנסו אמש, מוצאי שבת שירה, לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל • האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא נשאו דברים בשגב הליכותיו בקודש של בעל ה'מתוק מדבש' • המשפיע הגרי"מ ארלנגר עורר את הלבבות בדרכו הייחודית | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
הגיסים לבית רחמסטריווקא, בני הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל, ערכו שמחת 'שבע ברכות' משפחתית לרגל נישואי בן גיסם האדמו"ר מזוועהיל עב"ג בת האדמו"ר מטעאבישאן • בשיא האירוע הקפיץ "באבא נחום כהן" את הקהל בריקוד סוחף לפני המחותנים • צפו בתיעוד (חסידים)
ראש השנה לאילנות בחצרות הקודש: סקירה מקיפה על זמני השולחנות הטהורים ומנהגי היום בקרב חסידים | מדוע מתפללים היום על האתרוג ומי האדמו"ר ששוהה בחו"ל? | 'כיכר השבת' מגיש: זמני הטישים והמסורות העתיקות | פרויקט מיוחד (חסידים)
הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, בנו של האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ביקר בשבוע האחרון במעונם של גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בן זקוניו עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, שתתקיים ביום כ"ב שבט בעיר ביתר עילית
תושבי שכונת 'אוק וויין' בדרום לייקווד זכו לשבת רוממה ומרוממת במחיצת האדמו"ר מסקולען לייקווד. במהלך 'שבת שירה', הרבי חיזק את בני הקהילה בתפילות ובשולחנות הטהורים מתוך ניגוני דבקות המאפיינים את בית סקולען | מאורו הזך והבהיר של האדמו"ר הפיח רוח של התעלות בקרב התושבים, המציינים בסיפוק רב את שבת החיזוק המיוחדת שתיחרת בליבם (חסידים)
אבל כבד בירושלים: לאחר דקות ארוכות של תפילה וזעקה, עלתה בסערה השמיימה נשמתו של האדמו"ר הרה"ק מלעלוב פייטרקוב, רבי ישכר דוב בידרמן זצ"ל, שהתמוטט בצהריים במקווה החסידות • משיירי כנסת הגדולה של הנהגת לעלוב בירושלים ומממשיכי דרכו של אביו בעל ה'ברכת משה' שגם הוא הסתלק בגיל 84• "נפלה עטרת ראשינו" (דיין האמת)
חרדה בעולם החסידות: הרבי המהרי"ד מלעלוב הגיע בצהריים למקווה של החסידות ברחוב צפניה, ולאחר זמן רב שלא יצא - התגלה על ידי הגבאים כשהוא מחוסר הכרה • כוחות הרפואה הוזעקו למקום ונלחמים על חייו • הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן עטיל (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב''ד אנטווערפן, בן לחתנו הרה''ג ר' שלמה יוסף דייטש מראשי הישיבה החסידית בציריך שבווייץ, בן הגאון ר' שמעון דייטש ראש ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא במונסי (חרדים)
קרוב לשלושים שנה של "גן עדן בעולם הזה": לומדי שיעור הדף היומי של הגאון רבי דניאל חיים אלתר, בן זקוניו של ה'פני מנחם' מגור, ציינו את סיום מסכת זבחים במעמד מפואר במוצא • המסע המרגש במנהרות הכותל, דברי ההתעוררות על "קריעת הלב", והמסר של בעל ההילולא ה'שפת אמת' על החיבור שבין המוח למעשה • צפו בתיעוד ובמשא המרכזי (חסידים)
קשר בל יינתק: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג שהה בשבת האחרונה בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, שם התקבל בכבוד על ידי קהל חסידיו ומעריציו המקומיים | במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות הטהורים בהתרוממות רוח מיוחדת | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו (חסידים)
לאחר ימי המנוחה בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, שב האדמו"ר מבאבוב למעון קודשו בבורו פארק, ומיד פנה אל היכל ישיבתו הרמה 'עץ חיים' | בחצר הישיבה ערך הרבי מעמד 'קידוש לבנה' תחת כיפת השמיים במעמד מאות התלמידים. לאחר מכן הסב האדמו"ר למסיבת 'לחיים' בהיכל הישיבה, בעוד הבחורים מפזזים בהתלהבות לקול שירת 'טובים מאורות שברא אלוקנו' | בסיום המעמד עברו התלמידים להתברך ולקבל כוסית לחיים מידי האדמו"ר (חסידים)
לאחר שהות של מספר שבועות בעיירת הנופש פאלם ספרינגס, שב האדמו"ר מסאטמר למעונו לקראת שמחת נישואי נינו שתיערך השבוע • תיעוד מסכם מעריכת הטיש לרגל הילולת ה'עצי חיים' וביקורי הגומלין אצל האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ואב"ד היבנוב • גלריית מראות הוד (חסידים)
בבורו פארק נחגגה ברוב פאר והדר שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, עם החתן נכד האדמו"רים מספינקא ופאפא בורו פארק | לצד שולחן המזרח המפואר ועשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו לאחל מזל טוב, נצפו בשמחה אלי הון ונגידי החסידות שבאו להשתתף בשמחת בית המלוכה | צפו בתיעוד (חסידים)
האם צדיקים חוזים את הבאות? סערה בחצרות הקודש סקווירא ואמשינוב סביב הוראות חריגות של האדמו"רים לחזור לישראל לפני 'שבת שירה' • חתן שהגיע לארה"ב לשבת אופריף התבקש לשוב לארץ לאלתר בשל המתיחות הביטחונית • מנגד, חסידים ששהו בארץ נקראו לשוב לבתיהם בחו"ל • גזירה או הכנה לנס? (חסידים)
0 תגובות