צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)
בחסידות ספינקא גני גד ציינו 'יארצייט' לאביו של האדמו"ר הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס זצ"ל שנהרג בתאונה קשה לפני 39 שנים, כשחזר מתפילה בציונו של הבאבא סאלי זיע"א | בנו נשא דברים לזכרו ולאחר מכן נערך 'לחיים' | תיעוד (חסידים)
המונים חגגו אמש (חמישי) את חג הפורים בחצרות הקודש בעיר בני ברק • טישים מיוחדים לרגל החג התקיימו בחסידויות דארג, אלכסנדר, ספינקא, חוג חתם סופר כאשר החסידים שותים כטוב ליבם ביין ושרים יחד מניגוני החג • צפו בתיעוד של בעריש פילמר (חסידים)