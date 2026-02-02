כיכר השבת
אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים הֵם

התעלות ברחוב מימון | האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו הטהור

האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב מימון בבני ברק | כל השולחן היה גדוש ומלא בפירות נאים ומשובחים כמנהג היום, כאשר במהלך הטיש עודד האדמו"ר את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות, תוך שהוא משרה אווירה של התעלות ושמחה בקרב קהל החסידים והתלמידים שגדשו את ההיכל (חסידים)

האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מחוג חתם סופר בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)

