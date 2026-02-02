כיכר השבת
נסע ברכב ונתפס

הסית, הילל ושיבח את החמאס - ועדיין הופתע בעת מעצרו

פלסטיני 'הופתע' כשנעצר אמש עת נסע ברכבו בבית סאחור לאחר שהסית, הילל ושיבח את בכירי ארגון הטרור חמאס | החשוד הועבר לחקירת המשטרה ונכלא (משטרה)

מעצרו של החשוד בהסתה ותמיכה בטרור נגד מדינת ישראל (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות סיכול מבצעית ומקצועית שערכו אמש (ראשון) לוחמי זרוע מבצעית יס"מ 'חץ יהודה', לאחר פעילות ניטור ואיסוף מקדים שערכו גורמי המודיעין בפקמ"ז של צה"ל ותוך הכוונה מדויקת של חמ"ל רוא"ה מחוז ש"י, 'הופתע' חשוד פלסטיני, בן 22, תושב בית סאחור בעת שנסע ברכבו ביישוב מגוריו.

לוחמי היס"מ שעצרו את הרכב המשפחתי, שלפו את החשוד מתוכו וביצעו את מעצרו המהיר על הכביש ולאחר חיפוש שנערך במהלכו אותר על גופו כלי תקיפה מסוג אגרופן, הוא הועבר לחקירה בתחנת עציון שבמרחב יהודה.

על פי החשד ומחומרי החקירה המקדימה בעניינו שערכו כאמור גורמי המודיעין בפקמ"ז, פרסם החשוד דברי הסתה כנגד מדינת ישראל, הילל ושיבח את בכירי - הנייה, סינוואר ונוספים, ובין פרסומיו נמצא גם סרטון תעמולה המהלל במלאת שנתיים את טבח השבעה באוקטובר, ושם נרשם כי מדובר ברעידת אדמה אסטרטגית.

בסיום חקירתו, החשוד נכלא ובמהלך השבוע יובא בפני בימ"ש לדיון בעניינו, בהתאם.

