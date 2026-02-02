כיכר השבת
6,000 ערכות ט"ו בשבט חולקו ללוחמים - מה היה בפנים?

לקראת ט"ו בשבט, צה"ל נערך למתן מענה בתחום המזון בכלל הבסיסים, המוצבים והכוחות הפועלים בשטח | אלו הערכות שחולקו ללוחמים (צבא)

4תגובות
כוחות צה"ל במרכז הרצועה (צילום: דובר צה"ל)

לקראת ט"ו בשבט, נערך למתן מענה בתחום המזון בכלל הבסיסים, המוצבים והכוחות הפועלים בשטח.

כחלק מהמעטפת הלוגיסטית שמוביל מרכז ההספקה המט"כלי, סופקו לכלל גזרות הלחימה השונות כ-6,000 ערכות "ארץ אהבתי" המכילות מאכלי וסימני החג לקיום סדר ט"ו בשבט.

הערכות כללו אגוזים, שקדים, תמרים, בננות מיובשות, קוביות תפוח עץ מיובשות, ערמונים קלויים, מיקס פיצוחים, שלווה, חטיף ע"ב תמרים, מאפה אישי, דבש, זיתים משומרים, תבלין קינמון, יין, משקה להכנת סיידר תפוחים ואיגרת לקיום סדר חג ט"ו בשבט.

ערכות ט"ו בשבט שחולקו ללוחמים (צילום: דובר צה"ל)

בין היתר סופקו לכלל יחידות צה"ל גם כ-1,646 ק"ג בוטנים, כ-1,054 ק"ג תמר דקל נור, כ-1,259 ק"ג בננות מיובשות, כ-305 ק"ג תמר מג'הול, כ-1,469 ק"ג שקדים, כ-1,672 ק"ג אגוזים, כ-1,844 ק"ג תערובת פיצוחים כ-2,427 ק"ג קשיו.

בצה"ל ציינו כי "צה"ל מחויב להמשך שיפור מתמיד של איכות השירות לאנשי הסדיר, המילואים וללוחמים בקצה, ופועל להעניק להם מענה מקצועי, זמין ומיטבי בכל עת".

0 תגובות

1
האם הכל בהכשר נורמלי? רעיון יפה!
חגית
אשרי המאמין
חחח
החושד בכשרים לוקה בגופו. מי שדן את חברו לכף חובה הקב"ה מפשפש במעשיו.
שם טוב
אדון שם טוב החביב..צהל היה ונשאר מיסיון הגדול בעולם...לא חשודים על כשרות
חחח

