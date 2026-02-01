העתירו בתפילות: האדמו"ר השרף המהרי"ד מלעלוב התמוטט במקווה

לקיים בנו חכמי ישראל - העתירו בתפילות: כוחות הצלה ורפואה הוזעקו בשעות צהריים למבנה המקווה של חסידות לעלוב ברחוב צפניה בירושלים, לאחר שהאדמו"ר מהרי"ד מלעלוב התמוטט במקום.

האירוע הקשה החל כאשר הגבאים המלווים את האדמו"ר הבחינו כי חלף זמן רב מאז נכנס הרבי למקווה והוא מבושש לצאת. בדאגה גוברת נכנסו הגבאים אל החדר, שם נחרדו למצוא את האדמו"ר כשהוא ללא הכרה לאחר שהתמוטט במקום.

צוותי רפואה דחופה וכונני 'איחוד הצלה' ו'מגן דוד אדום' שהוזעקו לזירה החלו באופן מיידי בביצוע פעולות החייאה מתקדמות וממושכות על האדמו"ר, תוך ניסיונות לייצב את מצבו. בשעה זו, מתקהלים חסידים רבים בסמוך למבנה כשהם בהלם ובדמעות, ונושאים תפילה חרישית לשלומו של רבם.

בכל ריכוזי החסידות ובבתי המדרש הופסק סדר הלימוד, והחסידים החלו באמירת פרקי תהילים בבכי ובזעקה.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן עטיל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

