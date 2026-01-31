האדמו"ר מסאטמר שב בשבוע האחרון למעונו בקריית יואל שבמונרו, לאחר ימי מנוחה בעיירת הנופש פאלם ספרינגס שבקליפורניה, שם שהה בשבועות האחרונים לצורך אגירת כוחות. האדמו"ר שב לקראת שמחת הנישואין הגדולה לנינו שתתקיים במהלך השבוע הקרוב.

במהלך שהותו בפאלם ספרינגס, נערכו שולחנותיו של האדמו"ר בקרב מניין החסידים ואנשי האכסניה. כן ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'עצי חיים' מסיגעט זי"ע. האדמו"ר נשא מדברותיו ברום מעלת היום ובעובדות מצדיקי השושלת.

מעון הנופש של האדמו"ר הפך לאבן שואבת לרבני ותושבי האזור שבאו להקביל את פניו. במהלך הימים ערך הרבי ביקורי גומלין אצל האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ואצל הגה"צ אב"ד היבנוב, השוהים אף הם בעיירה. הרבנים שוחחו בדברי תורה ובסיפורי צדיקים.