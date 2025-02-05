בעוד החלק הצפון מזרחי של ארה"ב נאבק בגל כפור קיצוני, בנאת המדבר הקליפורנית נמשכת עבודת הקודש של הרבי מסאטמר | בין דברי תורה בסעודה שלישית של ימי השובבי"ם להנחת תפילין לחתני בר מצווה | הצצה לסדר יומו של הרבי הרחק מהמולת המרכז בקריית יואל (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר השוהה בשבועות אלו למנוחה בפאלם ספרינגס, נצפה השבוע בנאות דשא עם מספר מצטייני תלמידי ישיבתו הרמה מקריית יואל | האדמו"ר עצר ע"י עצי דקל ודן עמם בענייני הלכה סביב הלכות לולב והמסתעף (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר שוהה בשבועות אלו לימי מנוחה בפאלם ספרינגס | בנו בכורו הגה"צ רבי מנחם מענדל טייטלבוים ערך השבת שבת התאחדות לכלל בחורי הישיבות גדולות מקריית יואל | במהלך השבת עורר האב"ד את הבחורים לעבוד את השי"ת בדרך התורה והחסידות | צפו בתיעוד (חסידים)