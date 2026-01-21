כיכר השבת
שובבי"ם בפאלם ספרינגס

הרחק מהכפור בניו יורק: הרבי מסאטמר בנאות דשא בקליפורניה

בעוד החלק הצפון מזרחי של ארה"ב נאבק בגל כפור קיצוני, בנאת המדבר הקליפורנית נמשכת עבודת הקודש של הרבי מסאטמר | בין דברי תורה בסעודה שלישית של ימי השובבי"ם להנחת תפילין לחתני בר מצווה | הצצה לסדר יומו של הרבי הרחק מהמולת המרכז בקריית יואל (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר במנוחה בפאלם ספרינגס (צילום: בחצרות סאטמאר)

כמדי שנה בתקופה זו, העתיק האדמו"ר מסאטמר את מעונו לעיירת הנופש פאלם ספרינגס שבקליפורניה למספר שבועות של מנוחה. אולם, עבור רבבות חסידי סאטמר ברחבי העולם, המושג "מנוחה" אצל הרבי אינו פסק זמן מעבודת הציבור, אלא העתקת הפעילות לאווירה רגועה יותר.

השבתות בפאלם ספרינגס הפכו לשם דבר. חסידים ואנשי מעשה המגיעים מכל רחבי היבשת זוכים להסתופף בצלו של האדמו"ר, שיא ההתעלות נרשם בעת עריכת הטיש בשעת רעוא דרעווין אז מעורר הרבי בדברי התורה מעוררים ומעמיקים בענייני ימי השובבי"ם.

בעוד הדיווחים מהחוף המזרחי מספרים על טמפרטורות קפואות המשתקות את החיים, בלוח הזמנים של האדמו"ר אין רגע דל. חתני בר מצווה, המגיעים ממרחקים יחד עם בני משפחותיהם, זוכים לרגעים של קורת רוח כאשר הרבי מניח להם תפילין ביום שמחתם, מעניק להם ברכה לימי בגרותם ומקדיש להם תשומת לב אישית.

אחד המחזות המרתקים בשהותו של הרבי בקליפורניה הוא היציאה לטיול באוויר הצח בנאות דשא. כשהוא מלווה בקבוצה מצומצמת של תלמידים וחסידים, במהלך ההליכות הללו, שופע הרבי דברות קודש וסיפורי צדיקים.

האדמו"ר מסאטמר במנוחה בפאלם ספרינגס (צילום: בחצרות סאטמאר)
