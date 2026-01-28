רגע של הוד החסיד הישיש פרץ בבכי בברכת "שהחיינו" | הרבי מצאנז ביקר במעון זקן החסידים במהלך מסע הקודש בארה"ב, נרשם רגע מרגש כאשר האדמו"ר מצאנז הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרה"ג רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:49