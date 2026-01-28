כיכר השבת
לפני יותר משבעים שנים

לרגל י' בשבט: תיעוד נדיר מההתוועדות בה קיבל הרבי מליובאוויטש את נשיאות חב"ד

לרלג י' בשבט, תאריך בו נפטר הרבי הריי"צ והתמנה חתנו, הרבי הרמ"מ לעמוד בראש חסידות חב"ד, מוגש בפניכם קטעי וידיאו נדירים מאותו יום - לפני למעלה משבעים שנים | צפו (חסידים)

התיעוד הנדיר | צפו (צילום: JEM)

בתאריך י' בשבט תשי"א (1951 למניינם. ח"ב) התמנה הרבי הרמ"מ שניאורסון מליובאוויטש זי"ע, לעמוד בראש חסידות חב"ד, במקומו של חותנו.

י' שבט, הוא יום ההילולא של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש בשנת תש"י, ויום בו התמנה הרבי לנשיא חסידות חב"ד.

חברת המדיה החב"דית מפרסמת תוכנית וידאו מיוחדת. התוכנית כוללת תיעוד אודיו מקורי מהמאורע ההיסטורי, בהתוועדות ההילולא הראשונה לאדמו"ר הריי"צ בה נטל הרבי את כס ההנהגה, בשילוב קטעי עדויות של נוכחים מהמעמד.

קבלת הנשיאות, באופן מסורתי בחסידות חב"ד נעשית באמצעות אמירת מאמר חסידות, דבר השמור לאדמו"רי החסידות בלבד, בהתוועדות זאת לאחר שנה שלימה של הפצרות ניאות הרבי לומר מאמר חסידות, במאמר זה הציב הרבי את תפקיד הדור להפיץ יהדות בכל מקום בעולם ובכך להחיש את ביאת המשיח, קו אותו המשיך הרבי מאז לכל אורך שנות נשיאותו.

