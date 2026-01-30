המתיחות הביטחונית והדיבורים על הסלמה אפשרית בארץ מגיעים אל היכלי החסידות: ביממה האחרונה רוחשות חצרות הקודש סביב הוראות יוצאות דופן של גדולי האדמו"רים לחסידיהם, המעוררות תהיות רבות בקרב הציבור על "חזיונם של צדיקים" לקראת הימים הבאים.

דרמה של ממש נרשמה השבוע בשיכון סקווירא שבארה"ב. חתן מחסידי החצר, האמור להינשא בקרוב בארץ, המריא לניו יורק כדי לחגוג את שבת ה'אופריף' (שבת עליה לתורה, ח.ר.) במחיצת האדמו"ר מסקווירא. להפתעת הכל, הורה האדמו"ר לחתן באופן חריג לקצר את שהותו ולחזור לישראל עוד לפני שבת שירה הקרובה, כדי לחגוג את השבת בארץ בקרב בני משפחתו.

במקביל, נודע כי מספר מחסידי סקווירא המתגוררים בארה"ב ושהו בתקופה האחרונה בביקור בארץ, התבקשו אף הם לחזור לבתיהם בארה"ב בהקדם האפשרי. בחסידות קושרים את ההנחיות הללו למתיחות הביטחונית הגוברת והחשש מפני התפתחות מערכה צבאית.

ההוראות מסקווירא מצטרפות להוראה מסקרנת לא פחות שיצאה ממעונו של האדמו"ר מאמשינוב. נודע כי בשבוע שעבר הורה האדמו"ר לאחד מחסידיו, אשר המריא לחו"ל לצרכיו, לשוב לארץ לפני 'שבת שירה'.

ההוראות המקבילות משני עברי האוקיינוס מעוררות גל של שמועות בקרב החסידים, התוהים האם מדובר בסימן לבאות. כולנו תקווה שנוכל לשיר השבת את 'שירת הים' מתוך הודיה על ניסי העבר ותפילה לניסים גלויים בימים אלו.