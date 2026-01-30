כיכר השבת
חזיונם של צדיקים

לקראת הסלמה? הוראות חריגות בחצרות החסידות בשל המצב הביטחוני: "לחזור ארצה לפני שבת"

האם צדיקים חוזים את הבאות? סערה בחצרות הקודש סקווירא ואמשינוב סביב הוראות חריגות של האדמו"רים לחזור לישראל לפני 'שבת שירה' • חתן שהגיע לארה"ב לשבת אופריף התבקש לשוב לארץ לאלתר בשל המתיחות הביטחונית • מנגד, חסידים ששהו בארץ נקראו לשוב לבתיהם בחו"ל • גזירה או הכנה לנס? (חסידים)

7תגובות
האדמו"רים מסקווירא ואמשינוב (צילום: שוקי לרר)

המתיחות הביטחונית והדיבורים על הסלמה אפשרית בארץ מגיעים אל היכלי החסידות: ביממה האחרונה רוחשות חצרות הקודש סביב הוראות יוצאות דופן של גדולי האדמו"רים לחסידיהם, המעוררות תהיות רבות בקרב הציבור על "חזיונם של צדיקים" לקראת הימים הבאים.

דרמה של ממש נרשמה השבוע בשיכון סקווירא שבארה"ב. חתן מחסידי החצר, האמור להינשא בקרוב בארץ, המריא לניו יורק כדי לחגוג את שבת ה'אופריף' (שבת עליה לתורה, ח.ר.) במחיצת האדמו"ר מסקווירא. להפתעת הכל, הורה האדמו"ר לחתן באופן חריג לקצר את שהותו ולחזור לישראל עוד לפני שבת שירה הקרובה, כדי לחגוג את השבת בארץ בקרב בני משפחתו.

במקביל, נודע כי מספר מחסידי סקווירא המתגוררים בארה"ב ושהו בתקופה האחרונה בביקור בארץ, התבקשו אף הם לחזור לבתיהם בארה"ב בהקדם האפשרי. בחסידות קושרים את ההנחיות הללו למתיחות הביטחונית הגוברת והחשש מפני התפתחות מערכה צבאית.

ההוראות מסקווירא מצטרפות להוראה מסקרנת לא פחות שיצאה ממעונו של האדמו"ר מאמשינוב. נודע כי בשבוע שעבר הורה האדמו"ר לאחד מחסידיו, אשר המריא לחו"ל לצרכיו, לשוב לארץ לפני 'שבת שירה'.

ההוראות המקבילות משני עברי האוקיינוס מעוררות גל של שמועות בקרב החסידים, התוהים האם מדובר בסימן לבאות. כולנו תקווה שנוכל לשיר השבת את 'שירת הים' מתוך הודיה על ניסי העבר ותפילה לניסים גלויים בימים אלו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
העיקר שיש לכם על מה לעשות כתבה ולשים בכותרות
אנונימי
דווקא מעניין,
קוקושוני
4
דרמהההההההההההההה
דויד
3
לא הבנתם כלום הרבה מאמשינוב נמצא עכשיו בהתקפה האירנית של יוני
מאן דהו
אין לך כבר על מי לצחוק?
אלי
2
הרבי קדוש וטהור ורואה מתחילת העולם ועד סופו
אבי
1
למדנו כבר כשמתכוננים לדבר מה זה לא מתרחש, היכן היו כל אלה שמזהירים עכשיו- בפעם הקודמת? או בשמחת תורה ע"ג? ללמדך, שאין בתחזיות האלה יותר משל תחזית אחרת של אדם המקשיב לחדשות וכו'
אברמלה מלמד

