הערב (ראשון), עם שקיעת החמה, יציינו המוני בית ישראל את חג ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות. בעוד שבכל רחבי הארץ יתמלאו השולחנות בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, בחצרות החסידים מקבל היום הזה נופך רוחני עמוק במיוחד. לא מדובר רק באכילת פירות, אלא ביום המסוגל לישועות, לפקידת עקרות ולצמיחה רוחנית, כפי שכתב ה'מגן אברהם': "נוהגין להרבות בו במיני פירות... להראות בזה שהוא ראש השנה לאילנות".
"ראש השנה לחידושי תורה"
בחסידות סוכטשוב מקובל לצטט את האדמו"ר בעל ה'אגלי טל' זיע"א, שהיה אומר כי ט"ו בשבט הוא לא רק ראש השנה לצומח, אלא גם "ראש השנה לחידושי תורה". הרבי היה מעיד על עצמו כי מיום זה והלאה הוא מרגיש שחידושי התורה שלו מתחדשים בצורה מופלאה.
בדומה לכך, בחסידות ויז'ניץ נחשב היום כזמן המסוגל לישועות מעל לדרך הטבע. מפורסמת אמרתו של האדמו"ר בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זיע"א, שציין בטיש כי ט"ו בשבט הוא יום המסוגל לפקידת עקרות. "הפירות שאוכלים נועדו להזכיר לכולם את עניין הצאצאים", הסביר, ובירך שמי שטרם זכה ייפקד ב"פירות מתוקים שצילם נאה".
אחד המנהגים הידועים בקרב חסידים הוא התפילה ביום זה על האתרוג לחג הסוכות הבא. הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל ה'בני יששכר', מביא לכך רמז מהתפילה "אילן אילן במה אברכך" – בלשון יחיד, המרמז על האתרוג המיועד למצווה.
בויז'ניץ קיים מנהג ייחודי של אכילת 'קומפוט' (מרקחת) מאתרוגים עליהם בירך האדמו"ר בסוכות. השנה יגיש את המרקחת העסקן הרב דוד לרנר, בנו של הגה"ח ר' אפרים לרנר ז"ל שנפטר השנה. המרקחת המפורסמת מעורבבת עם שרידים מהמרקחות של האדמו"רים הקודמים, ה'אמרי חיים' וה'ישועות משה', כך שהחסידים זוכים לטעום "שיריים" מלפני למעלה מ-70 שנה.
בין מלכות רוז'ין לפשטות של גור
מפת המנהגים בחצרות הקודש מגוונת להפליא:
חצרות בית רוז'ין חוגגים בגינוני מלכות. השולחנות נערכים בכלי כסף וזהב, והאדמו"רים לובשים בגדי שבת וחובשים 'קאלפיק'. אבי השושלת, הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, ראה באכילת פירות הארץ סגולה מיוחדת ליראת שמיים.
בעלזא: האדמו"ר עורך טיש ונוטל ידיים על לחם מחיטת ארץ ישראל. בטיש מגישים 'הערינג' בשמן זית ושותים בירה (זכר לשעורה).
סאטמר: האדמו"רים נוהגים לאכול 15 סוגי פירות, וכנגד כל פרי מזמרים בערגה את 'שיר המעלות' (ממזמור ק"כ עד קל"ה בתהילים).
נדבורנה: האדמו"רים מברכים על שבעת המינים כשהם עומדים על רגליהם, לבושים בבגדי יום טוב.
מנגד, בחסידויות כמו גור וסלונים, לא נהוג לערוך טיש או לשנות מהסדר הרגיל. בגור ממשיכים בלימוד התורה כרגיל, ובסלונים מסבירים כי המנהג נובע מהימים בהם בברנוביץ' שבאירופה לא ניתן היה להשיג פירות מארץ ישראל.
שלושים סוגי פירות ומגשי הענק
כמה פירות אוכלים? יש הנוהגים לאכול 13 פירות כמניין "אח"ד", ויש הפועלים על פי מנהג רבי חיים ויטאל לאכול 30 סוגי פירות המחולקים לפי סוגי הקליפות (פנימית, חיצונית וללא קליפה). הגדיל לעשות הרה"ג רבי מרדכי גנוט, בעל 'דבר בעיתו', שנוהג להגיש לאדמו"ר מויז'ניץ מגש ענק ובו 40 סוגי פירות שונים.
בעולם הישיבות הליטאי, ט"ו בשבט נשאר "בין כותלי הסטנדר". בני הישיבות ממשיכים בשקידתם, כשרק פרי או שניים המתווספים לארוחה מזכירים את היום המיוחד.
בחצר הקודש סטריקוב יערוך האדמו"ר השנה לראשונה טיש ט"ו בשבט בשילוב שמחת שבע הברכות לרגל נישואי נכדו. הטיש ייערך בהיכל בית מדרשו ברחוב בן איש חי 10 בבית שמש.
