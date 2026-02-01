הערב (ראשון), עם שקיעת החמה, יציינו המוני בית ישראל את חג ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות. בעוד שבכל רחבי הארץ יתמלאו השולחנות בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, בחצרות החסידים מקבל היום הזה נופך רוחני עמוק במיוחד. לא מדובר רק באכילת פירות, אלא ביום המסוגל לישועות, לפקידת עקרות ולצמיחה רוחנית, כפי שכתב ה'מגן אברהם': "נוהגין להרבות בו במיני פירות... להראות בזה שהוא ראש השנה לאילנות".

"ראש השנה לחידושי תורה"

בחסידות סוכטשוב מקובל לצטט את האדמו"ר בעל ה'אגלי טל' זיע"א, שהיה אומר כי ט"ו בשבט הוא לא רק ראש השנה לצומח, אלא גם "ראש השנה לחידושי תורה". הרבי היה מעיד על עצמו כי מיום זה והלאה הוא מרגיש שחידושי התורה שלו מתחדשים בצורה מופלאה.

בדומה לכך, בחסידות ויז'ניץ נחשב היום כזמן המסוגל לישועות מעל לדרך הטבע. מפורסמת אמרתו של האדמו"ר בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זיע"א, שציין בטיש כי ט"ו בשבט הוא יום המסוגל לפקידת עקרות. "הפירות שאוכלים נועדו להזכיר לכולם את עניין הצאצאים", הסביר, ובירך שמי שטרם זכה ייפקד ב"פירות מתוקים שצילם נאה".