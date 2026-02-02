כיכר השבת
ענבים בכלי הנטלה: טיש ט"ו בשבט ב'שבט הלוי'

האדמו"ר משבט הלוי ערך אמש את שולחנו הטהור בהיכל ישיבתו הרמה, לרגל יום ט"ו בשבט | בחורי הישיבה, שביקשו להדר בכבוד רבם, עמלו מבעוד מועד על הכנת עיצובים מרהיבים וייחודיים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שפיארו את שולחן המזרח. מחזה הוד מיוחד נרשם במרכז השולחן, כאשר כלי ה'נטלה' של האדמו"ר הוסב למיצג אומנותי ומולא בענבים משובחים לתפארת המעמד | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בעניין 'כי האדם עץ השדה' וחילק משיריים לקהל החסידים והתלמידים (חסידים)

האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משבט הלוי בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)

