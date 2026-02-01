ברקע הצבירה המאסיבית של הכוחות האמריקניים באזור, בעמדות התקפה על איראן והגנה על ישראל ושאר בעלות בריתה של ארצות הברית, ראש הממשלה נתניהו כינס הערב (ראשון) "דיון ביטחוני דחוף" בהשתתפות שר הביטחון כ"ץ, הרמטכ"ל זמיר וראש המוסד דדי ברנע.

במקביל, בצל המאמצים הקדחתניים במזרח התיכון לקדם משא ומתן שימנע הסלמה, מטהרן ומוושינגטון נשמעו היום גם מסרים מפויסים יותר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל היום על ידי עיתונאית אודות הדברים שאמר מוקדם יותר עלי חמינאי, לפיה תקיפה אמריקנית תביא להסלמה אזורית. הנשיא הגיב בתקיפות: "למה שהוא לא יגיד את זה, אבל לנו יש את הספינות החזקות ביותר בעולם שם, מאוד קרוב", איים טראמפ.

"אני מקווה שנגיע להסכם", אמר טראמפ כהרגלו בימים האחרונים. "אם לא נעשה הסכם", הבהיר הנשיא, "אנחנו נגלה אם הוא היה צודק", הגיב טראמפ על חמינאי.

בתוך כך, הערב דיווח העיתונאי הישראלי ברק רביד כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העביר מסרים לאיראן דרך "כמה ערוצים", כי ארה"ב פתוחה למשא ומתן עם משטר האייתולות. על פי הדיווח, בכירים בבית הלבן אומרים כי טראמפ טרם קיבל החלטה סופית לתקוף והוא עדיין מוכן לבחון פתרון דיפלומטי.

לפי שני מקורות הבקיאים בפרטים, המדינות שעומדות מאחורי מאמצי התיווך בין וושינגטון לטהרן הן מצרים, טורקיה וקטאר, כאשר המטרה היא לארגן פגישה בין שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף לבכירים איראניים באנקרה כבר בסוף השבוע.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר ל-CNN היום כי "מדינות ידידותיות" באזור מנסות לבנות אמון בין ארה"ב לאיראן, והוסיף כי המאמצים הללו הם "פוריים". "אני רואה אפשרות לשיחה נוספת אם צוות המשא ומתן האמריקני יפעל בהתאם למה שאמר הנשיא טראמפ - להגיע להסכם הוגן וצודק שיבטיח שלא יהיה נשק גרעיני", אמר.

בצהריים התכחש גורם איראני לדיווחים שפרסמה בשבוע שעבר התקשורת האיראנית עצמה, ולפיהם היום יפתחו משמרות המהפכה בתרגיל בן יומיים, שיכלול אש חיה, במצר הורמוז – המצר האסטרטגי שמחבר בין המפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי ושדרכו עוברים 20% מתעבורת הנפט העולמית.

"לא הייתה שום תוכנית עבור משמרות המהפכה לערוך תרגילים צבאיים שם, ולא הייתה שום הודעה רשמית על כך. רק דיווחים תקשורתיים שהיו שגויים", אמר הגורם לסוכנות הידיעות רויטרס.