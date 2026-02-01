הערב (ראשון) דווח כי בכיר חמאס חליל אל-חיה היה על הכוונת של צה"ל בחודשים הראשונים של המלחמה, זמן רב לפני התקיפה בדוחה בירת קטר כנגד בכירי חמאס בספטמבר האחרון.

על פי הדיווח בכאן חדשות, אל-חיה היה יעד להתנקשות מהאוויר כשהגיע לשדה התעופה בביירות. במערכת הביטחון עקבו אחריו וכבר עמדו לשגר פצצות - אך ברגע האחרון התקיפה בוטלה כי לא ידעו בוודאות איפה הוא.

אל חיה מגלם בסיפורו את המעבר שעשה ארגון הטרור במהלך השנים, מאז הוקם לפני כארבעים שנה ברצועת עזה. מארגון הטרור קטן ומקומי בעזה למפלצת בעלת קשרים עם ארגונים בינלאומיים.

אל־חיה הצטרף בשנות השמונים לחמאס, אז ארגון מתהווה, והיה מהראשונים שגיבשו את קוויו האידיאולוגיים. כשלוש שנים בילה בבתי כלא בישראל בעקבות פעילותו, בשנות התשעים המוקדמות, אך חזר לאחר מכן לזירה הפוליטית. כבר אז ניכר הכישרון שלו לשלב עקשנות אידיאולוגית עם גמישות פוליטית – יכולת שאפשרה לו להפוך ליד ימינו של איסמעיל הנייה ולהשתלב בהנהגת התנועה.

במהלך השנים טיפס בהדרגה והפך לחבר הלשכה המדינית של חמאס. הוא נודע כמי שאחראי על ניהול קשרים דיפלומטיים של הארגון, במיוחד מול מצרים, קטאר וטורקיה. לא אחת היה זה אל־חיה שישב לשולחן עם מתווכים אזוריים והציג את דרישות חמאס במו״מ על הסדרה בעזה.

בבוקרו של שמחת תורה תשפ"ד, בזמן מתקפת הפתע, הוא תועד לצד איסמעיל הנייה במקום מושבו בקטר, חוגג את האסון הישראלי.