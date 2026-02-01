כיכר השבת
התקיפה הדרמטית שבוטלה ברגע האחרון: כך ניצלו חייו של בכיר חמאס

בכיר חמאס חליל אל-חיה היה יעד להתנקשות מהאוויר כשהגיע לשדה התעופה בביירות בתחילת המלחמה | בצה"ל עקבו אחריו וכבר עמדו לשגר פצצות - אך ברגע האחרון התקיפה בוטלה כי לא ידעו בוודאות איפה הוא (צבא)

בכיר חמאס בטורקיה חליל אל חיה (צילום: רשתות ערביות )

הערב (ראשון) דווח כי בכיר חליל אל-חיה היה על הכוונת של צה"ל בחודשים הראשונים של המלחמה, זמן רב לפני התקיפה בדוחה בירת קטר כנגד בכירי חמאס בספטמבר האחרון.

על פי הדיווח בכאן חדשות, אל-חיה היה יעד להתנקשות מהאוויר כשהגיע לשדה התעופה בביירות. במערכת הביטחון עקבו אחריו וכבר עמדו לשגר פצצות - אך ברגע האחרון התקיפה בוטלה כי לא ידעו בוודאות איפה הוא.

אל חיה מגלם בסיפורו את המעבר שעשה ארגון הטרור במהלך השנים, מאז הוקם לפני כארבעים שנה ברצועת עזה. מארגון הטרור קטן ומקומי בעזה למפלצת בעלת קשרים עם ארגונים בינלאומיים.

אל־חיה הצטרף בשנות השמונים לחמאס, אז ארגון מתהווה, והיה מהראשונים שגיבשו את קוויו האידיאולוגיים. כשלוש שנים בילה בבתי כלא בישראל בעקבות פעילותו, בשנות התשעים המוקדמות, אך חזר לאחר מכן לזירה הפוליטית. כבר אז ניכר הכישרון שלו לשלב עקשנות אידיאולוגית עם גמישות פוליטית – יכולת שאפשרה לו להפוך ליד ימינו של איסמעיל הנייה ולהשתלב בהנהגת התנועה.

במהלך השנים טיפס בהדרגה והפך לחבר הלשכה המדינית של חמאס. הוא נודע כמי שאחראי על ניהול קשרים דיפלומטיים של הארגון, במיוחד מול מצרים, קטאר וטורקיה. לא אחת היה זה אל־חיה שישב לשולחן עם מתווכים אזוריים והציג את דרישות חמאס במו״מ על הסדרה בעזה.

בבוקרו של שמחת תורה תשפ"ד, בזמן מתקפת הפתע, הוא תועד לצד איסמעיל הנייה במקום מושבו בקטר, חוגג את האסון הישראלי. 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

6
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
5
כמו שמחסלים מחסן רקטות כמו שמשמידים מנהרה כך צריך להתייחס לאל־חיה יעד אסטרטגי פגיעה בו משבשת מו״מ מייבשת מימון חותכת צירים בינלאומיים ומחלישה את חמאס מבפנים
מור
4
אם ישראל רוצה לפרק באמת את חמאס לא מספיק לפגוע בלוחמים בשטח חייבים לחסל את המוח שמפעיל את המערכת חליל אל־חיה הוא האדריכל של הקשרים עם קטאר טורקיה ומצרים הוא זה שהפך את חמאס מארגון נצור בעזה לגורם אזורי עם כסף הגנה מדינית וגב בינלאומי
עמרם
3
חליל אל־חיה הוא לא עוד בכיר הוא המוח שמפעיל את מכונת הרצח של חמאס וכשמזהים מוח של טרור לא מדברים איתו מנטרלים מחסלים מסירים מהמערכת
נריה
2
אם העולם באמת נלחם בטרור אל־חיה צריך להיות ברשימת המבוקשים של כל מדינה דמוקרטית מי שמארח את הנהגת חמאס משתף פעולה עם פשעי מלחמה
שמעיה
1
למה דרך רשעים צלחה? איך אל־חיה חוגג בדוחא בזמן שאזרחים נטבחים? זה כישלון מוסרי של העולם
מלכי

