ראיות משמעותיות

מה הוברח לעזה? פרטים חדשים נחשפים על הפרשייה הביטחונית החדשה

הסחורות הועברו לרצועת עזה בשני אופנים - בשיירות צה"ליות ובמשאיות, וחלקן שימשו את ארגון הטרור חמאס לצורך התעצמות | בידי השב"כ והמשטרה ראיות משמעותיות נגד המעורבים, וכבר ביום שני השבוע צפויים כתבי אישום (ביטחון)

דוד זיני (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בידי השב"כ והמשטרה, החוקרות את הפרשייה הביטחונית החמורה, שעליה דווח בימים האחרונים, "ראיות משמעותיות" נגד החשודים - כולל נגד קרוב משפחתו של ראש השב"כ זיני. כך דווח בכאן חדשות בידי רועי ינובסקי.

לפי הדיווח, החשודים בפרשייה הבריחו לתוך עזה בהלך המלחמה סחורות. חלק מהסחורות הוברחו במשאיות, וחלקן כללו סחורות שמשמשות את חמאס לצורך התעצמות.

חלק אחר מההברחות בוצע, לפי הדיווח, באמצעות שיירות צה"ליות שהעבירו סחורות אזרחיות. בחלק הזה חשוד קרוב משפחתו של זיני, שנעצר לפני קרוב לשבועיים.

לפי שעה עדיין רוב פרטיה של הפרשייה אסורים בפרסום. בכאן 11 דווח עוד כי כבר ביום שני השבוע צפויים להיות מוגשים כתבי אישום נגד לפחות 11 מעורבים בפרשייה.

עורך דינו מסר וצוטט בכאן 11: "מרשי שולל מכל וכל את החשדות המיוחסים לו, ובכלל זה את החשד בשותפות להברחות סחורה לעזה. מרשי הוא אדם עתיר זכויות, שטובת המדינה הייתה ותישאר תמיד לנגד עיניו. מיד עם פרוץ המלחמה, התייצב לשירות מילואים משמעותי ביותר שסייע רבות להישגים במלחמה תוך העמדת חייו בסיכון, השארת משפחתו מאחור והכל לטובת עם ישראל ומדינת ישראל. מרשי מאמין בחפותו ומקווה שמקבלי החלטות בפרקליטות ישכילו לקבל בעניינו את ההחלטה הנכונה ולסגור את התיק נגדו".

8
השמאל יעשה הכל כדי להכפיש את ראש השב"כ
יענקל'ה
7
די כבר די.העם לא מאמין כבר
נון
6
ואם הוא קרוב וזה שהבן של היועצת גנב והיא עצמה דאגה לסגור את התיק ונשארה בתפקיד פי מאה יותר גרוע
יציק
5
מה הקשר לתמונה של דוד זיני המפורסמת? כאילו הוא עשה משהו. הוא רק קוץ בעין לשמאל
מה הקשר
4
כוחות האוכל ממשיכים בניסיונות להחריב את ישראל הם מסוגלים להכול אבל הכול!עד שלא יתעוררו אנשים בממשלה להלחם עם העבריינים האלה הם ימשיכו לשלוט ולהרוס לאנשים את החיים מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו
אא
3
למה שמים את התמונה שלו בכתבה כאילו זה מיוחס אליו? שחררו אותו כבר שמלאנים ארורים!!!
הימין שרוצה שינוי
2
זה טעות גדולה לחשוב ימין ושמאל זה נגמר מזמן ...שניהם ערב רב , גם הימין , היום זה דת או מדינה , יש בורא וצריכים לעשות רצונו , שבת וכו...או מדינה חילונית או דעת תורה או דעת ערב רב , נגמר זה סוף הבירור לשם זה מוליך ולשם צריך להגיע מהר .
יפה
1
יש תוכנית לבורא עולם. לא להפריע. "אין עוד מלבדו"
דוד

