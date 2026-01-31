מה הוברח לעזה? פרטים חדשים נחשפים על הפרשייה הביטחונית החדשה

בידי השב"כ והמשטרה, החוקרות את הפרשייה הביטחונית החמורה, שעליה דווח בימים האחרונים, "ראיות משמעותיות" נגד החשודים - כולל נגד קרוב משפחתו של ראש השב"כ זיני. כך דווח בכאן חדשות בידי רועי ינובסקי.

לפי הדיווח, החשודים בפרשייה הבריחו לתוך עזה בהלך המלחמה סחורות. חלק מהסחורות הוברחו במשאיות, וחלקן כללו סחורות שמשמשות את חמאס לצורך התעצמות.

חלק אחר מההברחות בוצע, לפי הדיווח, באמצעות שיירות צה"ליות שהעבירו סחורות אזרחיות. בחלק הזה חשוד קרוב משפחתו של זיני, שנעצר לפני קרוב לשבועיים.

לפי שעה עדיין רוב פרטיה של הפרשייה אסורים בפרסום. בכאן 11 דווח עוד כי כבר ביום שני השבוע צפויים להיות מוגשים כתבי אישום נגד לפחות 11 מעורבים בפרשייה.

עורך דינו מסר וצוטט בכאן 11: "מרשי שולל מכל וכל את החשדות המיוחסים לו, ובכלל זה את החשד בשותפות להברחות סחורה לעזה. מרשי הוא אדם עתיר זכויות, שטובת המדינה הייתה ותישאר תמיד לנגד עיניו. מיד עם פרוץ המלחמה, התייצב לשירות מילואים משמעותי ביותר שסייע רבות להישגים במלחמה תוך העמדת חייו בסיכון, השארת משפחתו מאחור והכל לטובת עם ישראל ומדינת ישראל. מרשי מאמין בחפותו ומקווה שמקבלי החלטות בפרקליטות ישכילו לקבל בעניינו את ההחלטה הנכונה ולסגור את התיק נגדו".