יממה לאחר מבצע 'לב אמיץ' בו הוחזרה גופתה של החלל החטוף האחרון רן גואילי הי"ד, הערב (שלישי) דווח כי פעילות החיפושים לא עברה ללא תקלות, ונעשה ניסיון לפגוע בכוחות שפעלו בבית הקברות.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, ביום ראשון בצוהריים, עוד לפני פרסום דבר קיומו של המבצע, שני מחבלים מזוהים כפעילי טרור, התקרבו ללוחמי המילואים מחטיבת אלכסנדרוני בעת החיפושים, כשהם נושאים נשק ומשגר RPG וזוהו בטווח ירי.

כוח שריון של גדוד 75 ירה פגזים לעבר המחבלים, בצה"ל בודקים אם חוסלו. גורמים בצה"ל טוענים כי התקרית לא פגעה במאמצי השחרור, שהמשיכו כסדרם.

לפי הדיווח, מאחר וחמאס סיפק את המודיעין לקראת המבצע - ההגעה של כוחות צה"ל למרחב בית הקברות לא הייתה מפתיעה עבורם. נבדקת גם האפשרות שהגיעו לתצפת או להרתיע את הכוחות מהגעה למתחם.