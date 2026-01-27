כיכר השבת
למרות הצהרות חמאס: המהלך המפתיע של וושינגטון לפירוז עזה

ארה"ב צפויה להכריז על דד ליין לפירוק חמאס מנשקו כבר בימים הקרובים, כדי לתחום את התהליך מראש | בנוסף, ראש הממשלה יקיים דיון מצומצם ביום חמישי עם בכירי מערכת הביטחון, כשבמוקד הדיון: עזה וההסדרים החדשים ברצועה | נתניהו אמר הערב: "עכשיו אנחנו מתמקדים בשני דברים - פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה" (מדיני)

(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

אחרי חזרת החלל החטוף האחרון והלחץ הבינלאומי על ישראל לפעול לשיקום הרצועה, כאשר בירושלים דרשים את שיקום הרצועה בפירוז ה, הערב (שלישי) דווח כי ארה"ב צפויה להכריז על דד ליין לפירוק חמאס מנשקו כבר בימים הקרובים, כדי לתחום את התהליך מראש.

בנוסף, על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, ראש הממשלה יקיים דיון מצומצם ביום חמישי עם בכירי מערכת הביטחון, כשבמוקד הדיון: עזה וההסדרים החדשים ברצועה.

על פי הדיווח, מעבר רפיח צפוי להיפתח לתנועת הולכי רגל בימים הקרובים, ייתכן כבר מחר, כשהמודל, או המתכונת הראשונית של פתיחת המעבר תכלול הגבלה של מספר הנכנסים דרך מעבר רפיח לרצועה ל-50 מדי יום.

בכדי למנוע מעבר מחבלים ובני משפחותיהם, שמות הנכנסים יועברו מראש לישראל וייבדקו ע"י שב"כ ומתפ"ש. בדרך הזו יהיה אפשר לייצר מעין פיילוט שגם יעמיד בבחינה את המשך ההסדרים של שלב ב'.

ראש הממשלה אמר במסיבת עיתונאים כי "עכשיו אנחנו מתמקדים בשני דברים - פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה. יש רק שתי אפשרויות או שזה ייעשה בדרך הקלה או בדרך הקשה - בכל מקרה זה יקרה".

