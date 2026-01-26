כיכר השבת
"סגירת מעגל משמעותית וערכית"

השב"כ חושף: מחבל שנלכד בעיר עזה, סיפק מידע קריטי בחקירה - והביא לאיתור רן גואילי הי"ד 

השב"כ חשף כי במסגרת מבצע בעזה נעצר מחבל של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות נגד צה"ל | הוא סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של גואילי בין מספר מקומות מה שעזר להוביל לקבל מידע מודעיני על החלל החטוף (בטחון)

רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

שב"כ חשף הערב (שני) כי ביצע לפני כחודש מבצע חטיפה בדרום העיר עזה, במסגרתו נלקח לחקירה פעיל הג'יהאד האיסלאמי - שנחשד כמי שבקיא בפרטי מיקום קבורתו של רס"ר רן גואילי הי"ד, שאותר היום.

הפעיל, שהיה מעורב בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה, סיפר בחקירתו בשב"כ על מעורבותו בהעברת הגופה בין מספר מיקומים. עוד הוא הצביע על מעורבים נוספים אשר היו מודעים למיקומה.

על פי השב"כ, חקירתו הביאה לקבלת מידע מודיעיני - שחיזק את ההבנה כי מקום קבורתו של רן ז"ל נמצא בבית הקברות אלבטש שבצפון הרצועה. בהמשך לכך, החל בימים האחרונים מבצע נרחב בבית הקברות, שבסופו כאמור זוהתה גופתו של רן ז"ל והושבה לישראל.

"החזרתו של החלל החטוף האחרון הינה סגירת מעגל משמעותית וערכית", נמסר בהודעת השב"כ.

בתוך כך, הרמטכ"ל הגיע למרחב שבו אותר החלל החטוף, רס״ר רן גויאלי ז״ל, במסגרת מבצע ״לב אמיץ״ ושוחח עם לוחמי המילואים והצוותים הרפואיים שלקחו חלק במבצע. רא"ל זמיר הביע את הערכתו העמוקה על מסירותם, מקצועיותם ודבקותם במשימה - מימוש המחויבות הערכית והמוסרית של צה״ל להשיב את כל בניו ובנותיו, החיים והחללים, למדינת ישראל.

