פעילות הכוחות לאבטחת המבצע ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל משחרר היום (שלישי) תיעודים דרמטיים ממבצע החילוץ המורכב להשבת גופתו של רס"ר רן גואילי הי"ד, לוחם יס"מ נגב שנפל בקרב הגבורה ב-7 באוקטובר. התיעוד חושף את הפעילות ההנדסית והקרבית בלב אזור שורץ מחבלים, ומביא לידי ביטוי את ההבטחה הבלתי כתובה של צה"ל: "לא משאירים אף אחד מאחור".

בסרטון הגולמי שמשחרר צה"ל, נראים לוחמי יחידות מיוחדות וכוחות הנדסה פועלים בתוואי תת-קרקעי מורכב. התיעוד מראה את הרגעים בהם הכוחות מאתרים את הנקודה המדויקת בה הוסתרה הגופה, תוך ניטרול מלכודות ומטענים שהניחו מחבלי חמאס. הלוחמים נראים עובדים בזהירות רבה, כאשר כל תנועה עלולה להיות קטלנית. המבצע לחילוצו של רן לא היה מקרי. הוא פרי של עבודה מודיעינית מאומצת של שב"כ ואמ"ן, שהצליחו להצביע על המיקום המדויק בתוך השטח שהיה בשליטת חמאס. כידוע, השב"כ חשף כי במסגרת מבצע בעזה נעצר מחבל של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בהעברת גופתו של גואילי בין מספר מקומות, מה שעזר להוביל לקבלת מידע מודיעיני קריטי.

פעולות הזיהוי של החלל רן גואילי ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

"תחושת שליחות שאין דומה לה"

הלוחמים בשטח מספרים על "תחושת שליחות שאין דומה לה", בידיעה שהם מחזירים למשפחה את המעט שנותר כדי שיוכלו להתאבל. החיפושים בבית הקברות בפאתי שכונת סג'עיאה בצפון עזה החלו בלילה שבין יום ראשון לשני השבוע, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל. במקום היו מאות גופות, והצוותים הרפואיים הקימו עמדת זיהוי בשטח.

הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע למרחב שבו אותר החלל החטוף ושוחח עם לוחמי המילואים והצוותים הרפואיים שלקחו חלק במבצע. רא"ל הלוי הביע את הערכתו העמוקה על מסירותם, מקצועיותם ודבקותם במשימה - מימוש המחויבות הערכית והמוסרית של צה"ל להשיב את כל בניו ובנותיו, החיים והחללים, למדינת ישראל.

כוחות צה"ל בלב הרצועה ( צילום: דו"צ )

רגעי החיפושים בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

לוחם היס״מ הגיבור רס"ל רן גואילי הי"ד ( צילום: באדיבות )

הזיהוי המרגש: "הידיים רעדו לי"

ד"ר אסי שרון, רופאת השיניים שזיהתה את רן גואילי, סיפרה בריאיון ל-Ynet על הרגע המרגש: "כבר כשפתחתי את התמונה ידעתי שזה רני". היא תיארה כיצד בשעה 14:52 אתמול קיבלה תמונה של שיניים מאחת הגופות שנמצאו בבור בבית הקברות. "אני פותחת את התמונה ואומרת לעצמי 'זה רני'", היא שחזרה. "מיד הודעתי לרופאת השיניים בבור שתעלה את הגופה שמספרה 251 לצילום רנטגן. כולם היו בהתרגשות, למרות שאני בטוחה כבר במבט ראשוני שלי שזה רני."

ד"ר שרון הוסיפה: "הידיים רעדו לי, בקושי הצלחתי לדבר". היא זוכרת בעל פה את צילום השיניים וסימני הזיהוי שלהן מול צילומי הרנטגן וצילומי השיניים שעשה רן כשהתגייס לצבא וב-7 באוקטובר. הזיהוי המדויק אפשר למשפחה סוף סוף לקבל את הבשורה המרה אך המיוחלת.

מבצע 'לב אמיץ' ( צילום: דובר צה"ל )

חמאס מנסה לגזור קופון

בעוד מדינת ישראל חוגגת את השבת החלל החטוף האחרון, בארגון הטרור חמאס ממהרים לגזור קופון על החזרת גופתו של רן גואילי הי"ד. בהצהרה רשמית שפרסם חמאס נכתב: "השקענו מאמצים רבים לאיתור החלל החטוף האחרון וסיפקנו למתווכות את המידע הנדרש מעת לעת". הארגון דורש את "יישום סעיפי הסכם הפסקת האש במלואם, ובמיוחד פתיחת מעבר רפיח בשני הכיוונים ללא הגבלות".

אולם בצה"ל הבהירו כי "חמאס לא העביר את המידע על רני - הם הוציאו הודעה אמש כי רצו 'לגזור קופון' אחרי שהבינו שמתקרבים לאיתורו". גורמים בצבא הדגישו: "מה שהביא אותו היה לחץ צבאי בלתי מתפשר על חמאס. זה היה רגע מרגש וקשה לאתרו בין הריחות של הגופות והמראות שהחזירו אותנו לימים של מחנה שורה".

השבת גופתו של רן גואילי הי"ד מסמלת את סגירת מעגל משמעותית וערכית עבור צה"ל ומדינת ישראל. מקרבות הבלימה בקיבוץ עלומים ב-7 באוקטובר ועד למבצע הלילי המורכב בעזה - סיפורו של רן הוא סיפור של גבורה, מסירות, והבטחה שנשמרה. עבור הקהילה החרדית, המחויבות להשבת כל חלל היא ביטוי לערך היהודי העמוק של כבוד המת וחסד של אמת.

