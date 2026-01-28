מערכת ה-SLING, של אלביט ( צילום: אלביט מערכות )

חברת אלביט מערכות חשפה את מערכת ה-SLING, פתרון ארטילרי מתקדם המשנה את חוקי המשחק עבור כוחות מיוחדים ויחידות תגובה מהירה.

המערכת, הכוללת מרגמה ממוחשבת בקוטר 120 מ"מ, מותקנת על גבי רכבי שטח קטנים (4X4), ומעניקה להם עוצמת אש שעד כה הייתה שמורה לכלים כבדים ומסורבלים בהרבה. החידוש המרכזי במערכת טמון במנגנון הפעולה הייחודי שלה, המציב אותה מעבר לסתם כלי נשק עוצמתי: בניגוד למערכות מסורתיות שבהן הרכב סופג את זעזוע הירי, ה-SLING נפרסת ישירות על הקרקע. בשיטה זו, כוחות הרתע האדירים מועברים ישירות לאדמה, מה שמונע נזק לשלדת הרכב הקל ומאפשר יציבות מקסימלית בזמן הירי.

מערכת ה-SLING, ( צילום: אלביט מערכות )

בעולם הלחימה המודרני, המהירות היא הגורם המכריע, וה-SLING מספקת מענה חסר תקדים עם יכולת לעבור ממצב נסיעה לירי בפחות מ-60 שניות. המערכת היא אוטונומית לחלוטין ומצוידת במערכת כינון אוטומטית ובניווט אינרציאלי (INS) ברמת דיוק הגבוהה מ-1 מיל. עוצמת האש שהיא מייצרת היא מאסיבית – עד 16 פצצות בדקה – לטווחים של עד 7 קילומטרים בשימוש בתחמושת סטנדרטית. בזכות היכולת הזו, צוות מצומצם של 2 עד 4 לוחמים יכול להפעיל כוח אש משמעותי בחתימה נמוכה מאוד.

השילוב בין הקומפקטיות למוכנות לקרב מעניק לכוחות שרידות גבוהה בשטח באמצעות יכולות "פגע וברח". עם גמישות ירי של 220 מעלות ויכולת שילוב פשוטה במערכות ניהול קרב (BMS), ה-SLING הופכת את הרכב הזריז לכלי קטלני וחמקמק שמסוגל להכות בעוצמה ולהיעלם מהשטח עוד לפני שהאויב מספיק להגיב. זהו המקום שבו הממדים הקטנים פוגשים עוצמה קרבית חסרת פשרות.