האימאם הצעיר הביע תמיכה בחמאס - הלוחמים שלפו אותו מהמיטה | תיעוד

שיתופי פעולה בין מחוז ש"י במשטרת ישראל וצה"ל לשמירת ביטחון הציבור, הובילו הלילה לפעילות איתור ומעצר משמעותית אותו ביצעו לוחמי זרוע מבצעית יס״מ 'חץ יהודה' | הפעולה בוצעה תוך הכוונה מדויקת של חמ"ל רוא"ה ממחוז ש"י ומחלק המודיעין של תחנת חברון במרחב יהודה |צפו בתיעוד (צבא) 

רגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

הסית ברשתות ונעצר: איש דת פלסטיני נעצר הלילה (חמישי) בשנתו על ידי לוחמי זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י, זאת לאחר שנוטרו על ידי מודיעין פיקוד מחוז מרכז של צה"ל, פרסומיו המסיתים שקוראים בין היתר להשמדתה של מדינת ישראל. החשוד הועבר לחקירה ב.

שיתופי פעולה בין מחוז ש"י במשטרת ישראל וצה"ל לשמירת ביטחון הציבור, הובילו הלילה לפעילות איתור ומעצר משמעותית אותו ביצעו לוחמי זרוע מבצעית יס״מ 'חץ יהודה', תוך הכוונה מדויקת של חמ"ל רוא"ה ממחוז ש"י ומחלק המודיעין של תחנת חברון במרחב יהודה.

לפי הודעת המשטרה, באישון ליל, פשטו לוחמי זרוע מבצעית יס"מ על ביתו של איש הדת ('אימאם') בחברון המזוהה עם ארגון הטרור 'חמאס', וחשוד בפעילות ועידוד לביצוע פיגועים כנגד מדינת ישראל.

בפעילות איסוף שערכו גורמי המודיעין בפקמ"ז של צה"ל, אותרו בין פרסומיו בחודשים האחרונים, קריאות ועידוד למעשי טרור והשמדת מדינת ישראל כאמור, והאדרת דובר ארגון הטרור 'חמאס' עוביידה שחוסל על ידי צה"ל במהלך מבצע 'חרבות ברזל', תוך שהחשוד ציין כי מדובר במות קדושים.

"החשוד שנעצר, פלסטיני תושב חברון בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת חברון בגין עבירות של- פגיעה בביטחון האזור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור ו-הסתה ותמיכה עם ארגון טרור. בסיום חקירתו נכלא, וחקירת המקרים עודנה נמשכת"

