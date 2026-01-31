כיכר השבת
ביקור הוד באנגליה: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג שבת במנצ'סטר

קשר בל יינתק: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג שהה בשבת האחרונה בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, שם התקבל בכבוד על ידי קהל חסידיו ומעריציו המקומיים | במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות הטהורים בהתרוממות רוח מיוחדת | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו (חסידים)

האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו''ר מקרעטשניף סיגעט וומ"ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)
האדמו‘‘ר מקרעטשניף סיגעט וומ”ס במאנטשעסטער (צילום: דוד רובין)

