ריקודין קדישין | שמחת שבע הברכות המרומם בחצר הקודש אשלג

קרוב לשלושים שנה של "גן עדן בעולם הזה": לומדי שיעור הדף היומי של הגאון רבי דניאל חיים אלתר, בן זקוניו של ה'פני מנחם' מגור, ציינו את סיום מסכת זבחים במעמד מפואר במוצא • המסע המרגש במנהרות הכותל, דברי ההתעוררות על "קריעת הלב", והמסר של בעל ההילולא ה'שפת אמת' על החיבור שבין המוח למעשה • צפו בתיעוד ובמשא המרכזי (חסידים)
קשר בל יינתק: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג שהה בשבת האחרונה בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, שם התקבל בכבוד על ידי קהל חסידיו ומעריציו המקומיים | במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות הטהורים בהתרוממות רוח מיוחדת | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו (חסידים)
לאחר ימי המנוחה בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, שב האדמו"ר מבאבוב למעון קודשו בבורו פארק, ומיד פנה אל היכל ישיבתו הרמה 'עץ חיים' | בחצר הישיבה ערך הרבי מעמד 'קידוש לבנה' תחת כיפת השמיים במעמד מאות התלמידים. לאחר מכן הסב האדמו"ר למסיבת 'לחיים' בהיכל הישיבה, בעוד הבחורים מפזזים בהתלהבות לקול שירת 'טובים מאורות שברא אלוקנו' | בסיום המעמד עברו התלמידים להתברך ולקבל כוסית לחיים מידי האדמו"ר (חסידים)
לאחר שהות של מספר שבועות בעיירת הנופש פאלם ספרינגס, שב האדמו"ר מסאטמר למעונו לקראת שמחת נישואי נינו שתיערך השבוע • תיעוד מסכם מעריכת הטיש לרגל הילולת ה'עצי חיים' וביקורי הגומלין אצל האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ואב"ד היבנוב • גלריית מראות הוד (חסידים)
בבורו פארק נחגגה ברוב פאר והדר שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, עם החתן נכד האדמו"רים מספינקא ופאפא בורו פארק | לצד שולחן המזרח המפואר ועשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו לאחל מזל טוב, נצפו בשמחה אלי הון ונגידי החסידות שבאו להשתתף בשמחת בית המלוכה | צפו בתיעוד (חסידים)
האם צדיקים חוזים את הבאות? סערה בחצרות הקודש סקווירא ואמשינוב סביב הוראות חריגות של האדמו"רים לחזור לישראל לפני 'שבת שירה' • חתן שהגיע לארה"ב לשבת אופריף התבקש לשוב לארץ לאלתר בשל המתיחות הביטחונית • מנגד, חסידים ששהו בארץ נקראו לשוב לבתיהם בחו"ל • גזירה או הכנה לנס? (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסטריקוב. בן לחתנו הרה"ג מרדכי סופר, ראש כולל 'אמרי סופר', ובנו של הגה"צ רבי שמעון סופר, אב"ד ערלוי בני ברק. עב"ג הכלה בת הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ, רב קהילת "תפארת יעקב" בבית שמש, בנו של הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות' וחתן הגה"צ אליעזר ארנסטר, רבה של קריית "מאור החיים" בצפת | במהלך השמחה פיזז החתן כשהוא אוחז בדיני הדסים בידו, כפי המובא בספרי קבלה | צפו בתיעוד (חסידים)
במוצאי שבת קודש האחרון (פרשת בא), הגיע האדמו"ר מדושינסקיא למעמד יסוד כולל 'קניני' המיועד לקובעי עתים לתורה בשכונת רמה ד' • הכולל החדש יפעל על פי שיטת הלימוד המיוחדת לרכישת בקיאות נצחית, כהמשך להצלחת ה'שטיבל מסכתא' • תיעוד מרומם (חסידים)
בליל שישי האחרון ערך הרבי מספינקא בית שמש את שולחנו הטהור בבית מדרשו 'חקל יצחק' ברמה ד', לרגל הילולת אביו הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ווייס זצ"ל | במעמד השתתפו קהל רב, רבנים ואדמו"רים, שהעלו את זכרו של רבם של חסידי ספינקא, אשר נקטף בדמי ימיו בתאונה המחרידה בשובו מהלווית ה'בבא סאלי' לפני 42 שנה | האדמו"ר נשא מדברותיו ברום מעלת היום ובמשנתו של בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך מסע הקודש בארה"ב, נרשם רגע מרגש כאשר האדמו"ר מצאנז הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרה"ג רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה | צפו בתיעוד (חסידים)
כמסורת רבת השנים, שבת האדמו"ר מטעמשוואר באתרא קדישא מירון במסגרת שבת התאחדות לכלל חסידיו מרחבי הארץ | השנה ציינו בחצר החסידות מלאת 26 שנה לשבתות המרוממות הנערכות בשבועות השובבי"ם במירון | בצאת השבת, לאחר מעמד 'חלאקה' מרגש לנינו, עלה האדמו"ר לגג הציון והדליק את מדורת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו המשפיע הרה"ג יהודה לייב הלוי אשלג וחתן האדמו"ר מקומרנא רמת שלמה. החתן הוא יוחנן שפר, בנו של הרב יוסף שפר מעיר הקודש טבריה ונינו של האדמו"ר מאוליק הי"ד |במהלך השמחה נשא דברים דוד הכלה, הרב שמואל אבישי שטוקמר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה, אשר ריתק את הנוכחים בפנינים משולחנם של צדיקים |צלם החצר יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד מרהיבה מהמעמד. (חסידים)
בבני ברק נחגגה שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מדראהביטש זצ"ל, בן לבנו הרה"ג ר' שאול ידידיה אלעזר סג"ל לנדא | במהלך השמחה המרוממת, ערך חתן המצוות סיום מסכת כנהוג, ונשא פלפול מעמיק בהלכה ובאגדה לקורת רוחם של המסובים. בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב שבאו לאחל מזל טוב ולהשתתף בשמחת השושלת (חסידים)
0 תגובות