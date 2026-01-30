המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך נחקר בתחנת מסובים בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי. החקירה נפתחה בעקבות מעצר שב"ח בגבעת שמואל במהלך השבוע, אשר טען בחקירתו כי הועסק בעבר בנכס שבבעלות אלשיך.

לאחר חקירתו מסר אלשיך כי החשד נגדו הופרך. לדבריו, השוהה הבלתי חוקי הגיע לנכס במסגרת עבודה שנשלח אליה על ידי קבלן שיפוצים, וכי הוא עצמו לא היה מודע לכך שמדובר בשב"ח.

“לאחר מעצר שב"ח, שטען בחקירתו כי נשלח בעבר על ידי קבלן לטפל בתקלה בנכס שבבעלותי, בדקה המשטרה על ידי מי הועסק השב"ח”, אמר אלשיך. “החשד הופרך בחקירה. אמשיך להיות אזרח שומר חוק ולהיאבק על הדמוקרטיה והגנה על מערכת אכיפת החוק”.

במהלך החקירה אלשיך לא הכחיש כי הכיר את השוהה הבלתי חוקי ואף אישר כי ראה אותו בביתו, אך חזר והדגיש כי לא ידע על מעמדו הבלתי חוקי, שכן לשיטתו הקבלן הוא שהעסיק אותו בפועל.

מנגד, השב"ח מסר בחקירתו כי הוא מכיר היטב את אלשיך, והמשטרה מנסה כעת לאתר את הקבלן שלטענת אלשיך שלח את העובד – והוא צפוי לזימון לחקירה.

בסיום החקירה שוחרר אלשיך ללא תנאים. עם זאת, גורם במשטרה אמר כי “על פניו נראה שהבכיר לשעבר מנסה להיות תמים, וגם אם לא ידע – בתפקיד ובמעמד כמו שלו היה עליו לדעת”.

לדברי בכיר במשטרה, ״מדובר באישיות שעבדה במערכות בחטחוניות כולל בתפקיד מאוד בכיר במשטרה. היה מצופה ממנו שיתנהג אחרת״.

אלשיך, שכיהן כמפכ"ל עד דצמבר 2018 ושימש קודם לכן כסגן ראש השב"כ, מצוי בתקופה האחרונה בעימות פומבי עם הדרג הפוליטי. הוא יצא בחריפות נגד מדיניות הממשלה ונגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואף טען לאחרונה כי יש לבחון האם חברי ממשלה “אינם חלק מבגידה”. בן גביר הכחיש את הדברים ואיים בתביעת דיבה.