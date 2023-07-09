את הדברים המטרידים והמקוממים האלו חשף הרב שמואל אליהו בפוסט אישי אותו פרסם ואשר מתחבר לפליטת הפה של אלשיך בגל"צ שם אמר כי "אף אחד לא האמין שראש הממשלה יסרב להתפטר" • אלשיך: "זה היה לאחר סיום תפקידי" (פוליטי, משטרה)
האמירה המקוממת של המפכ"ל לשעבר, המאששת את החששות של ציבורים מסוימים בחברה הישראלית, גרמו לגל תגובות סוער בכל הקשת הפוליטית | ח"כ ליברמן, תקף בחריפות את אהוד ברק ויאיר גולן וטען כי הם מסייעים לנתניהו. על אלשיך אמר: "אמירה חמורה ביותר, זה מקומם ומטופש וחסר אחריות" (חדשות, פוליטי)
מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, שטען כי מכיר כל 'פיפס' בתיקי נתניהו, הודה בגלי צה"ל כי כל מטרת המשטרה היתה להפיל את שלטון נתניהו • "אף אחד לא יכול היה לנחש שראש הממשלה לא יתפטר", אמר • מנדלבליט והפרקליטות הכחישו את דבריו (פוליטי)
המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך עלה להתקפה נגד השר לביטחון לאומי המיועד איתמר בן גביר ואמר כי היה מתפטר; הוא איים כי "כאשר אכיפת החוק תהיה בידי גורם פוליטי, יקומו מיליציות עצמאיות ויתחילו לשמור" | ח"כ איתמר בן גביר לא נשאר חייב והטיח באלשיך: "אם הוא היה מתפטר, היה נחסך למשטרה כל הנזק האדיר שגרם בתקופת כהונתו" (חדשות)
מפכ"ל המשטרה לשעבר מאשר דה פקטו את חשיפת משה סעדה בראיון ב'כיכר השבת', כי מנע מצוות חקירה לרגל אחר שוטרים במהלך הפגנות חרדים, ופותח במתקפה חריפה על סגן ראש מח"ש לשעבר: "צעד הזוי ומופרך, המעשים הללו נלוזים" (חדשות)