קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסטריקוב. בן לחתנו הרה"ג מרדכי סופר, ראש כולל 'אמרי סופר', ובנו של הגה"צ רבי שמעון סופר, אב"ד ערלוי בני ברק. עב"ג הכלה בת הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ, רב קהילת "תפארת יעקב" בבית שמש, בנו של הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות' וחתן הגה"צ אליעזר ארנסטר, רבה של קריית "מאור החיים" בצפת | במהלך השמחה פיזז החתן כשהוא אוחז בדיני הדסים בידו, כפי המובא בספרי קבלה | צפו בתיעוד (חסידים)
במוצאי שבת קודש האחרון (פרשת בא), הגיע האדמו"ר מדושינסקיא למעמד יסוד כולל 'קניני' המיועד לקובעי עתים לתורה בשכונת רמה ד' • הכולל החדש יפעל על פי שיטת הלימוד המיוחדת לרכישת בקיאות נצחית, כהמשך להצלחת ה'שטיבל מסכתא' • תיעוד מרומם (חסידים)
בליל שישי האחרון ערך הרבי מספינקא בית שמש את שולחנו הטהור בבית מדרשו 'חקל יצחק' ברמה ד', לרגל הילולת אביו הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ווייס זצ"ל | במעמד השתתפו קהל רב, רבנים ואדמו"רים, שהעלו את זכרו של רבם של חסידי ספינקא, אשר נקטף בדמי ימיו בתאונה המחרידה בשובו מהלווית ה'בבא סאלי' לפני 42 שנה | האדמו"ר נשא מדברותיו ברום מעלת היום ובמשנתו של בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך מסע הקודש בארה"ב, נרשם רגע מרגש כאשר האדמו"ר מצאנז הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרה"ג רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה | צפו בתיעוד (חסידים)
כמסורת רבת השנים, שבת האדמו"ר מטעמשוואר באתרא קדישא מירון במסגרת שבת התאחדות לכלל חסידיו מרחבי הארץ | השנה ציינו בחצר החסידות מלאת 26 שנה לשבתות המרוממות הנערכות בשבועות השובבי"ם במירון | בצאת השבת, לאחר מעמד 'חלאקה' מרגש לנינו, עלה האדמו"ר לגג הציון והדליק את מדורת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו המשפיע הרה"ג יהודה לייב הלוי אשלג וחתן האדמו"ר מקומרנא רמת שלמה. החתן הוא יוחנן שפר, בנו של הרב יוסף שפר מעיר הקודש טבריה ונינו של האדמו"ר מאוליק הי"ד |במהלך השמחה נשא דברים דוד הכלה, הרב שמואל אבישי שטוקמר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה, אשר ריתק את הנוכחים בפנינים משולחנם של צדיקים |צלם החצר יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד מרהיבה מהמעמד. (חסידים)
בבני ברק נחגגה שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מדראהביטש זצ"ל, בן לבנו הרה"ג ר' שאול ידידיה אלעזר סג"ל לנדא | במהלך השמחה המרוממת, ערך חתן המצוות סיום מסכת כנהוג, ונשא פלפול מעמיק בהלכה ובאגדה לקורת רוחם של המסובים. בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב שבאו לאחל מזל טוב ולהשתתף בשמחת השושלת (חסידים)
בליל הילולא קדישא של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, ערכו צאצאיו האדמו"רים מלעלוב בית שמש ולעלוב בראנוביץ את שולחנם הטהור בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש העלו האדמו"רים את זכרו הטהור של בעל ההילולא ושרטטו קווים לדמותו ולדרך הקודש שהנחיל מורשה לדורות (חסידים)
שמחת התנאים לנכד האדמו"ר ממשקולץ בן לחתנו הרב יחיאל זוננבאנד בן הרה"צ דב זוננבאנד חתן האדמו"ר ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זצ"ל, עם הכלה, נכדת האדמו"ר מקוזמיר בת לחתנו הרב אליעזר זוסיא גרינוולד, בן הרה"ג ר' אברהם גרינוולד | במהלך השמחה פיזזו האדמו"רים עם החתן ואף נשאו דברי תורה ברום מעלת שמחת חתן וכלה (חסידים)
כמנהגו בקודש בימי השובבבי"ם המסוגלים, שוהה האדמו"ר מתולדות אהרן בשבועות אלו בעיר הקודש טבריה | הרבי עובד את קונו בסילודין ובפרישות, כשהוא מסתגר הרחק מעיני הבריות סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, שם הוא שופך שיח לישועת הכלל והפרט בימים אלו של התעלות ותשובה | מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר סקוטסדייל שבאריזונה | במראות הוד נצפה האדמו"ר כשהוא הוגה בתורה על המטוס בדרך לנופש, ובעריכת השולחנות הטהורים בשבתות וביומי דפגרא, כן נצפה האדמו"ר בהליכה בנאות דשא, ובלימוד משותף עם חתנו הרה"צ רבי שמחה רובין, ועוד (חסידים)
טיסה שעמדה להמריא היום מהונג קונג לטאיוואן, התעכבה בגלל אורחת בלתי צפויה: ציפור דרור שחדרה למטוס | הטיסה התעכבה 35 דקות עד שצוות המטוס הצליח לתפוס את הציפור | חלק מהנוסעים זעמו על העיכוב, בעוד אחרים נהנו מהסיטואציה המשעשעת | צפו בתיעוד (תעופה)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה אמש שמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, הכלה בת לחתנו הגאון הרב ברוך שטרנבוך, אב"ד ויז'ניץ בברכפלד. עב"ג החתן בן הרב יחיאל חיים ליברמן, רב ביהמ"ד אור חיים ריבניץ בירושלים, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן, ראש ישיבת שומרי החומות, וחתן האדמו"ר מזוועהיל | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בית ויז'ניץ, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
מאות חסידי לעלוב ציינו את הילולת הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בשילוב שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מירושלים • הסגולה של המצפים לישועה בשיאו של הטיש והריקודים שסחפו את הקהל • "בזכות הילולא דצדיקא" | הצלם ארי קופרשטוק הצטרף למסע ומגיש גלריה מרהיבה: החל מההכנות להילולא ועד לטיש בעיצומו של יום (חסידים)
מאות חסידים השתתפו בשמחת נישואי בת האדמו"ר מאשלג • רגעי שיא נרשמו כאשר הרבי העלה עשן כמנהג הקודש ועודד בלהב אש את השירה "ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים" ברוח התקופה • וגם: הריקוד המרומם בשיאו של ה'מצווה טאנץ' | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו החתן, פקד האדמו"ר מזוועהיל את בתיהם של גדולי ישראל ברחבי הארץ להזמינם לקחת חבל בשמחתו ולבקש ברכתם בעת נעלה זו | במהלך הביקורים במעונות הקודש התקבל האדמו"ר בכבוד רב, כשגדולי הדור מאחלים ברכות לרוב לקראת השמחה הגדולה בחסידות שתיערך השבוע (חסידים)
