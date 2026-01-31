המתקפה הסוערת של הליכוד: "יוצרים טבעת חנק סביב אנשי נתניהו"

ברקע שלל החקירות המתנהלות לאחרונה, בין היתר כנגד הכוורת הקרובה לראש הממשלה בנימין נתניהו, במפלגת השלטון הליכוד פרסמו הערב (שבת) הודעה סוערת שבה תקפו בחריפות את מי שכינו "הדיפ סטייט הישראלי ועושי דבריו בפרקליטות, במשרד היועמ"ש ובמשטרה".

"אזרחי ישראל, בימים אלה אנו עדים למסע צייד לא חוקי ומכוון שמטרתו אחת – הפלת ממשלת הימין ע"י הדיפ סטייט הישראלי ועושי דבריו בפרקליטות, במשרד היועמ"ש ובמשטרה. מסע צייד זה נועד להטיל מורא ופחד בשרי הממשלה, בחברי הכנסת ובפקידים בכירים, תוך יצירת טבעת חנק סביב האנשים הסובבים את רוה"מ", נמסר.

בליכוד הוסיפו: "המסע הלא חוקי והמכוון הזה מייצר עלילות שווא ופרשיות שווא שלא היו ולא נבראו. כדברי השופט מזרחי – "גמלים פורחים באוויר". כל זה נעשה מתוך כוונה למנוע מהממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי למלא את תפקידה, להכפישה ולנסות לקצר את ימיה, באמצעים פסולים ולא חוקיים".

עוד נמסר: "לשם השוואה, במהלך ממשלת השמאל של בנט-לפיד והאחים המוסלמים, אותם גורמים לא פתחו אפילו חקירה אחת נגד שרי ממשלת השמאל, חברי הכנסת שלה ופקידים בכירים מטעמה.

"לעומת זאת, בימי ממשלת הימין הנוכחית, אותו דיפ סטייט ושלוחיו פותחים מידי יום בחקירות נגד שורה ארוכה של שרים, חברי כנסת ופקידים בכירים. במקביל, הדיפ סטייט מצופף שורות ומחסל חקירות הקשורות בעבירות הפליליות שלו עצמו.

"כך לדוגמא: סגירת תקרית הפלילית של גניבת האפוד על ידי בנה של גלי בהרב מיארה. דחייה חוזרת ונשנית (23 פעמים!) של ישיבת ועדת הרוגלות הקריטית. דחיה זו נועדה למנוע את האמת המזעזעת שנחשפת בדוח מבקר המדינה על שימוש פלילי ברוגלות לחדירה לחייהם של אלפי ישראלים, תוך פגיעה אנושה בזכויות היסוד שלהם.

"שימוש לא חוקי בתוכנה שיועדה לשימוש כלפי גורמי טרור במדינות אויב, עצירת חקירת מבקר המדינה בכל הנוגע לאירועי ה- 7 באוקטובר, ציפוף השורות השערורייתי בתיק הפצ"רית לשעבר והמעורבים בו בפרקליטות ובמשרד היועמ״ש על עבירה שגרמה נזק עולמי בל ישוער למדינת ישראל ולחיילי צה"ל ופגעה בביטחון המדינה".

בליכוד חתמו "כל אזרחי ישראל שחרדים לשלטון החוק, ולזכויות הפרט, לחקר האמת ולאכיפת חוק אמיתית ושוויונית, חייבים להוקיע באופן מוחלט את השחיתות המאורנת והמכוונת הזאת שמרוקנת מתוכן את הדמוקרטיה בישראל. הגיע הזמן שיהיה דין צדק אמיתי ושוויוני לכל אזרחי המדינה! הגיע הזמן לעצור את הפשיעה המושחתת של הדיפ סטייט!"