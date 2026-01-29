כיכר השבת
כפי המובא בספרי קבלה

ריקוד ההדסים | תיעוד משמחת החתונה הגדולה בחצרות סטריקוב וערלוי

קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסטריקוב. בן לחתנו הרה"ג מרדכי סופר, ראש כולל 'אמרי סופר', ובנו של הגה"צ רבי שמעון סופר, אב"ד ערלוי בני ברק. עב"ג הכלה בת הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ, רב קהילת "תפארת יעקב" בבית שמש, בנו של הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות' וחתן הגה"צ אליעזר ארנסטר, רבה של קריית "מאור החיים" בצפת | במהלך השמחה פיזז החתן כשהוא אוחז בדיני הדסים בידו, כפי המובא בספרי קבלה | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית סטריקוב - מאור החיים (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

כפי המובא בספרי קבלה

|

בשיטת הבקיאות

|

מ"ב שנה לטרגדיה

|

לפני יותר משבעים שנים

||
5

רגע של הוד

||
6

בצל התנא

|

פנינים משולחנם של צדיקים

||
1

עדיו לגאון ולתפארת

|

זכר תדיק לברכה

|

ענבי הגפן

||
1

בסילודין ובפרישות

||
4

תורה ומרגוע

|

משעשע

||
2

שמחה בבית המלוכה

||
3

תיעוד ענק ועוצמתי

|

ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים

||
5

התקבל בכבוד רב

|

במוסדות התורה ובבית האכסניה

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר