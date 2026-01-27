פנינים משולחנם של צדיקים כשמזכיר מועצת גדולי התורה לשעבר ריתק את החסידים בשמחת בית אשלג | צפו קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו המשפיע הרה"ג יהודה לייב הלוי אשלג וחתן האדמו"ר מקומרנא רמת שלמה. החתן הוא יוחנן שפר, בנו של הרב יוסף שפר מעיר הקודש טבריה ונינו של האדמו"ר מאוליק הי"ד |במהלך השמחה נשא דברים דוד הכלה, הרב שמואל אבישי שטוקמר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה, אשר ריתק את הנוכחים בפנינים משולחנם של צדיקים |צלם החצר יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד מרהיבה מהמעמד. (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:17