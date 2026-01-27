כיכר השבת
פנינים משולחנם של צדיקים

כשמזכיר מועצת גדולי התורה לשעבר ריתק את החסידים בשמחת בית אשלג | צפו

קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו המשפיע הרה"ג יהודה לייב הלוי אשלג וחתן האדמו"ר מקומרנא רמת שלמה. החתן הוא יוחנן שפר, בנו של הרב יוסף שפר מעיר הקודש טבריה ונינו של האדמו"ר מאוליק הי"ד |במהלך השמחה נשא דברים דוד הכלה, הרב שמואל אבישי שטוקמר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה, אשר ריתק את הנוכחים בפנינים משולחנם של צדיקים |צלם החצר יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד מרהיבה מהמעמד. (חסידים) 

שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)
הרב שמואל אבישי שטוקמר נושא דברים (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת התנאים בחצה"ק אשלג - קומרנא רמת שלמה (צילום: יהודה פרקוביץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

פנינים משולחנם של צדיקים

|

עדיו לגאון ולתפארת

|

זכר תדיק לברכה

|

ענבי הגפן

|

בסילודין ובפרישות

||
4

תורה ומרגוע

|

משעשע

|

שמחה בבית המלוכה

||
4

תיעוד ענק ועוצמתי

|

ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים

||
5

התקבל בכבוד רב

|

במוסדות התורה ובבית האכסניה

||
1

צפו בגלריה

|

הזמנה מילתא היא

|

הפתיע את החסידים

||
12

לצד גיסו הדיין

||
2

"לא נראה כמותו ביבשת"

||
3

חמירא סכנתא מאיסורא

||
62

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר