זכר צדיק לברכה | הרבי מקאליש ציין הילולת זקינו במעמד רבני העיר בית שמש 

לרגל הילולת הרה"ק רבי יצחק מקאליש זיע"א, ערך נכדו ממלא מקומו בקודש האדמו"ר מקאליש את שולחנו הטהור במרכז החסידות בבית שמש, בהשתתפות חסידיו לצד רבני ואדמו"רי העיר (חסידים) 

הילולא קדישא בקאליש (צילום: באדיבות המצלם)
