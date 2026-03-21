עדכונים שוטפים

20:19: נכון לשעה זו בגזרת דימונה: חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 39 נפגעים, בהם: ילד כבן 10 במצב קשה, בהכרה מלאה עם פציעות מרסיסים, אישה כבת 30 במצב בינוני עם פציעות מרסיסי זכוכיות ו-37 נפגעים במצב קל (מתוכם פצועים מרסיסים, אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה). עדכון בהמשך. 20:15: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר לוחמני מתמיד: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית" | לידיעה המלאה ודבריו המלאים - לחצו כאן

20:14: חובש רפואת חירום במד"א ירין טלקר סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים ואת ההתראה המקדימה נכנסו למרחב המוגן. כעבור מספר דקות שמענו רעש חזק של פיצוץ וקיבלנו דיווח ממוקד 101 של מד"א על מספר זירות בעיר דימונה. צוותים גדולים של מד"א יצאו לסרוק ובזירה שאני הגעתי אליה הייתה המולה רבה. ראיתי הרס בבניין מגורים חד קומתי ופגיעות רסיסים במספר במבנים סביבו. כ-15 איש התהלכו בזירה, חלקם סיפרו שהם היו במרחב מוגן בזמן הנפילה וחלקם היו בדרך אליו. הם סבלו מחבלות קלות ומפציעות מרסיסי זכוכיות. פתחנו נקודת ריכוז נפגעים, ביצענו בדיקות רפואיות ופינינו לבית החולים את הפצועים שנזקקו להמשך טיפול רפואי. במקום היו גם נפגעי חרדה שטופלו ע"י צוותי מד"א".

20:10: במלר"ד סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי התקבל דיווח על פינוי נפגעים מזירת אירוע פגיעת הטיל בדימונה. עד כה פונו למלר"ד סורוקה 7 מטופלים. ביניהם ילד בן 12 במצב קשה מטופל בחדר טראומה. 6 פצועים נוספים במצב קל מטופלים במיון הכירורגי. הצוותים בבית החולים במערך הטראומה, המיונים וחדרי הניתוח ומערך בריאות הנפש ערוכים לכל תרחיש.

20:01: דובר צה״ל עדכן לפני זמן קצר, כי תקף מעבדת רכיבים בתוך אוניברסיטה בטהרן. מדובר במעבדה לייצור רכיבים לנשק גרעיני מסוכן | לידיעה המלאה - לחצו כאן.

19:45: תיעוד נוסף מזירת ההרס בדימונה. בה כאמור נפגעו כעשרים אנשים ילד בן 10 ואישה בת 40, במצב בינוני.

19:41: פיקוד המרכז האמריקני - סנטקום, פרסם תיעוד מתוך נושאת המטוסים לינקולן וכתבו: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים - גם ביום וגם בלילה" | צפו

19:31: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בגזרת דימונה, צוותי מד"א מטפלים בכלל הזירות בכ-20 נפגעים מרסיסים, חבלות בדרך למרחב המוגן וחרדה, בהם: ילד כבן 10 במצב בינוני עם פציעות ריסיסים. עדכון בהמשך. תיעוד נוסף מרגע הפגיעה בדימונה.

19:24: דוברות שר החינוך - נבקש להבהיר: הפעלת קייטנות ותכניות חינוכיות במהלך חופשת הפסח מתבצעת על ידי הרשויות המקומיות ובאחריותן, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ובהתאם להנחיות ולהחרגות של פיקוד העורף. יודגש כי על אף ההחרגה שניתנה על ידי פיקוד העורף לפעילות חינוך בלתי פורמלי, ההפעלה בפועל נתונה להחלטת הרשויות המקומיות בלבד - ואין כל כוונה לקיים פעילות במקומות בהם קיים חשש או שהרשות בוחרת שלא לפתוח. לידיעה המלאה בנושא - לחצו כאן.

19:21: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף

19:18: הזירה בדימונה - ממד"א נמסר: "צוותים מטפלים בכלל הזירות בכ-20 נפגעים מרסיסים, חבלות בדרך למרחב המוגן וחרדה, בהם: ילד כבן 10 במצב בינוני עד קשה עם פציעות רסיסים. עדכון בהמשך". לידיעה המלאה - לחצו כאן.

19:11: עדכון מכב"ה: פגיעת פריט אמל״ח במבנה חד קומתי בדימונה – שריפה במקום ופגיעות נוספות במבנים - בהמשך להודעה קודמת, מדובר בפגיעת פריט אמל״ח במבנה חד קומתי בעיר דימונה. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה במקום ובמקביל התקבלו דיווחים על פגיעות נוספות במבנים בעיר. לוחמי האש פועלים במספר זירות לכיבוי השריפות לסריקות לאיתור לכודים ולחילוץ דיירים מהמרחבים המוגנים.

19:05: תוך דקות מעטות, שוב אזעקות בגזרת העיר דימונה. אזעקות נשמעו בשגב שלום, עזוז, רתמים, אבו קרינאת, אזור תעשייה דימונה, אל פורעה, דימונה, ירוחם, כסייפה, ערערה בנגב, קסר א-סר, תל ערד, סעווה, אשלים, ביר הדאג', טללים, משאבי שדה, רביבים, אבו תלול, ואדי אל נעם דרום.

19:03: מהמשטרה נמסר: לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת פרטי אמל״ח או שבר יירוט בגזרת מרחב הנגב. בשלב זה נבדק האם קיימים נפגעים והאם במקום נגרם נזק. כוחות המשטרה, בהם שוטרי המחוז הדרומי לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, החלו לבצע סריקות ולפעול במקום. אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים.

18:57: שר הביטחון כ"ץ מתחייב כי היקף הפגיעות השבוע במשמרות המהפכה יעלה משמעותית על ידי ארצות הברית וישראל. צפו בדבריו.

18:55: הטיל ששוגר בדרום יירוט - דיווח על נפילת שברי יירוט בדימונה.

18:48: אזעקות נשמעו כעת בבתי מלון ים המלח, מלונות ים המלח מרכז, רתמים, ביר הדאג', ערערה בנגב, נווה זוהר, משאבי שדה, רביבים, ואדי אל נעם דרום, ירוחם, טללים, אבו קרינאת, אזור תעשייה דימונה, אזור תעשייה רותם, דימונה, קסר א-סר.

18:43: זוהו שיגורים מאיראן לעבר דרום ישראל, אזעקות צפויות בסעווה, אבו תלול, ואדי אל נעם דרום, אבו קרינאת, אזור תעשייה דימונה, אזור תעשייה רותם, אל פורעה, דימונה, כסייפה, מרעית, ערד, ערערה בנגב, קסר א-סר, תל ערד, כפר הנוקדים, אל עמארני, אל מסק, נאות הכיכר, עידן, עין חצבה, עין תמר, חצבה, אזור תעשייה מיתרים, בית יתיר, בתי מלון ים המלח, הר עמשא, טנא עומרים, כרמל, מלונות ים המלח מרכז, מעון, מצדה, נווה זוהר, סוסיא, עין בוקק, עין גדי, עשהאל, שמעה, שני ליבנה, אביגיל, אשתמוע, חוות דרומא, חוות טואמין, חוות טליה, חוות יויו, חוות מור ואברהם, חוות מנחם, חוות מקנה יהודה, חירן, מצפה יאיר, מצפה מדרג, מרחצאות עין גדי, סוסיא הקדומה, אשכולות, אזור תעשייה נ.ע.מ, בית הגדי, נתיבות, אורים, אשבול, ברור חיל, ברוש, דורות, זרועה, יושיביה, מבועים, מעגלים, גבעולים, מלילות, ניר משה, ניר עקיבא, פטיש, פעמי תש''ז, קלחים, רוחמה, שבי דרום, שדה צבי, שיבולים, שרשרת, תאשור, תדהר, תלמי ביל''ו, באר שבע - דרום, באר שבע - מזרח, באר שבע - מערב, באר שבע - צפון, אופקים, אזור תעשייה עידן הנגב, בית קמה, גבעות בר, דביר, להב, להבים, מסלול, משמר הנגב, פדויים, רהט, רנן, שובל, תארבין, אל סייד, אשל הנשיא, בטחה, גבולות, גילת, חורה, חצרים, כרמים, כרמית, לקיה, מיתר, נבטים, סנסנה, עומר, צאלים, שגב שלום, תל שבע, תפרח, אום בטין, אתר דודאים, קריית חינוך מרחבים, אשלים, באר מילכה, ביר הדאג', טללים, כמהין, מדרשת בן גוריון, מצפה רמון, מרחב עם, משאבי שדה, ניצנה, עזוז, קדש ברנע, רביבים, רתמים, שאנטי במדבר, שדה בוקר, ירוחם.

זירת הנפילה בראשון לציון ( צילום: כבאות והצלה )

סיכום חדשות שבת קודש

ארצות הברית הפציצה במהלך השבת את מתקן ההעשרה הגרעיני המרכזי של משמרות המהפכה בנתנז שבאיראן.

במהלך היו שבת היו מספר שיגורים למרכז והרבה שיגרוים מחיזבאללה לצפון, בשיגורים לעבר המרכז, היו פצועי חרדה ונגרם נזק כבד למבנה גן ילדים בעיר ראשון לציון.

האי הבריטי דייגו גרסיה - הותקף במהלך השבת על ידי איראן ששיגרה לשם שני טילים.

עשרות רקטות שוגרו במהלך יום שבת קודש מלבנון, דווח על מספר נפילות במעלות תרשיחא, חמישה נפצעו קל.