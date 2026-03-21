על פי הדיווח של דובר צה״ל לפני זמן קצר (מוצאי שבת), הותקפה מעבדה בתוך אוניברסיטה בטהרן בירת איראן.
במסגרת גלי התקיפות שהושלמו לאחרונה באיזור בירת איראן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ"ן, אתר בלב טהרן של מחקר ופיתוח אסטרטגי נוסף של התעשיות הצבאיות ומערך הטילים הבליסטיים האיראני.
מדובר באתר אוניברסיטת "מאלכ אשתר" שימש את התעשיות הצבאיות ומערך הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני לפיתוח רכיבים לנשק גרעיני ואמצעי לחימה.
אוניברסיטת "מאלכ אשתר" כפופה למשרד ההגנה האיראני, ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות בגין פעילותה במשך עשרות שנים לקידום תכנית הגרעין ופיתוח טילים בליסטיים.
מדובר צה"ל נמסר: "התקיפה מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך לפגוע ביכולת של המשטר להתקדם לעבר השגת נשק גרעיני, ומצטרף לרצף הפעולות שבוצעו במהלך מבצע "שאגת הארי", שמטרתן פגיעה רחבה ומתמשכת בכל יסודות המשטר. צה"ל לא יאפשר למשטר האיראני להשיג נשק גרעיני".
