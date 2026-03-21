הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם הערב (מוצאי שבת) סרטון שלו בו הוא מדבר על המלחמה ומה צפוי לנו בהמשך.

הרמטכ"ל נשמע לוחמני ומרוצה מהמצב והתייחס לשלל הגזרות בהן צה"ל מתמודד בימים אלו. "כיכר השבת" עם דבריו המלאים של אייל זמיר.

הנאום המלא

אזרחי ישראל,

אנו נמצאים בסיומו של השבוע השלישי למבצע "שאגת הארי". אני, יחד עם כל מפקדי צה"ל, חשים בכל יום את כובד האחריות המונח על כתפינו, ואת המחיר שאתם, בעורף, משלמים באומץ לב ובסבלנות. לצערי, אנו חווים גם אבידות כואבות של אזרחים במתקפות הטילים, ליבנו עם הנרצחים, הפצועים ובני משפחותיהם.

אורך הרוח שאתם מפגינים הוא מרכיב קריטי בעוצמה הלאומית שלנו. בלי הגב האיתן שלכם, הלוחמים שלנו לא יוכלו לפעול בעוצמה ובנחישות. את ההישגים הטקטיים שלנו בשבוע האחרון כבר מנו רבים; מקביליי מהאיזור כולו מעבירים לי מסרי הערכה והשתאות על יכולותינו ההגנתיות, ההתקפיות והמודיעין הייחודי.

הם מבינים היטב את גודל האיום והם מבקשים מאתנו שנתמיד בהסרת הסכנה. הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי- אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני.

כתוצאה מכך, משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית. ראשי המשטר, שפיתחו יכולות, במטרה להשמיד אותנו, מוכים ומבולבלים. אני מבקש להודות שוב לשותפיי לדרך מצבא ארצות הברית. אני נמצא עימם בקשר הדוק ויום יומי כחלק משעון הלחימה. האמון בינינו גבוה; אנחנו חולקים בנק מטרות משותף והתוכניות הצבאיות שלנו מסונכרנות ומתואמות.

השותפות האסטרטגית עם בת בריתנו היא נקודת עוצמה אדירה וחסרת תקדים במערכה הזו. יש כאן אינטרס משותף – מחויבות להסרת איום קיומי, מישראל, מארצות הברית, ומעל האיזור כולו. רק אתמול, איראן שיגרה טיל בליסטי בין יבשתי דו שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה.

טילים אלה לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה – ברלין, פריז ורומא כולן נמצאות בטווח איום ישיר. למדנו מההיסטוריה העולמית והיהודית שהכחשת איום או התרפסות בפניו, לא מעלימה אותו – להיפך, היא מקרינה חולשה ומדרבנת משטרים קיצוניים. מי שלא יתמודד עם איום בתחילתו, יהפוך בעתיד לבן ערובה שלו. החזקת יכולות אסטרטגיות קטלניות בידי משטרים דיקטטוריים רדיקליים מהווה סכנה לא רק לישראל, אלא סכנה לעולם.

ארצות הברית, במנהיגותה, והצבא האדיר שלה, מגנה על העולם החופשי כולו. לצד המערכה העוצמתית שאנו מנהלים באיראן, אנו מובילים לחימה נחושה גם בגבולנו הצפוני. ביקרתי הבוקר במטולה ובקריית שמונה, נפגשתי עם ראשי הרשויות והקשבתי לאתגרים עימם הם מתמודדים. אישרתי היום לפיקוד הצפון את התוכניות להמשך הלחימה. פגשתי את מפקדי האוגדות ומפקדי החטיבות. כולנו נחושים לשנות באופן יסודי את המציאות הביטחונית בגבול הצפון. אין הכלה יותר! יש יוזמה! יש התקפיות! כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם – תוסר.

פעולותינו באיראן מחלישות את חיזבאללה. בשירותה של איראן, חיזבאללה הורס את לבנון וגרר אותה למלחמה. המערכה הנוכחית תקדם את היעד האסטרטגי שלנו לפירוק חיזבאללה מנשקו. 3 - בלמ"ס - אזרחי ישראל היקרים – אנחנו באמצע הדרך אך הכיוון ברור.

בעוד כשבוע, בפסח, חג החירות, נמשיך ונלחם על חירותינו ועתידנו. פגשתי את אחד ממפקדי הטייסות השבוע עת שחזר מגיחה באיראן; הוא סיפר לי שאמו אמרה לו שהיא דואגת ומאחלת לו שהמלחמה תגמר. הוא מצידו ענה לה, שאם היא באמת דואגת לו ולילדיו – עדיף שהמערכה תמשך עד שנשלים את המשימה, למען עתידנו ועתיד הדורות הבאים.

הרוח הזו של האמהות והאבות קיימת גם באינספור בתים של משרתים ומשרתות - המשפחות של העומדים בחזית ההגנה ששומרים על הבית, תוך דאגה עמוקה, גם אתם הגיבורים של "שאגת הארי". צה"ל ממשיך בעשייה המבצעית הנרחבת. בנחישות ואחריות נוביל לניצחון!