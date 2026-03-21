במשרד החינוך הבהירו כבר בסוף השבוע שעבר, כי ילדי החינוך המיוחד יחזרו ללימודים באזורים רבים בארץ והערב (מוצאי שבת) מוציאים הודעה נוספת לגבי קייטנות ערב פסח.

על פי הודעת המשרד: "הפעלת קייטנות ותכניות חינוכיות במהלך חופשת הפסח מתבצעת על ידי הרשויות המקומיות ובאחריותן, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ובהתאם להנחיות ולהחרגות של פיקוד העורף. יודגש כי על אף ההחרגה שניתנה על ידי פיקוד העורף לפעילות חינוך בלתי פורמלי, ההפעלה בפועל נתונה להחלטת הרשויות המקומיות בלבד - ואין כל כוונה לקיים פעילות במקומות בהם קיים חשש או שהרשות בוחרת שלא לפתוח".

הנחיית שר החינוך לאפשר את הפעלת ״בית הספר של החגים״ נועדה לתת מענה לרשויות שביקשו זאת, ולאפשר שגרה חינוכית היכן שניתן, גם במהלך חופשת חג הפסח. יובהר כי אין מדובר בחובה, אלא באפשרות הנתונה לרשויות המעוניינות בכך. במידה והרשות מעוניינת, עליה לפעול באופן יזום, להגיש בקשה במסגרת ״קול קורא״ ולהפעיל את התכנית בהתאם להנחיות.

במשרד החינוך הבהירו: "בעניין הודעת שר החינוך הבוקר שלא יתקיים "בית הספר של החגים" ברשויות המרכז שנמצאות ב"פורום ה-16״, ההחלטה התקבלה לאחר שיח עם ראשי הרשויות, שביקשו שלא להפעיל את התכניות לאור האיום הטילאי במרכזי האוכלוסין במרכז הארץ, והשר תמך בבקשתם".

לסיום נמסר: "ברשויות אחרות שביקשו להפעיל הפעילות תתקיים כסדרה, ורק באזורים בהם הדבר מתאפשר בהתאם להנחיות פיקוד העורף".