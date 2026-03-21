הסגולה למוצאי שבת

על פי הבעל שם טוב: אם תשמעו את הסיפור הבא - תזכו בעז"ה לבן זכר | צפו

הבעל שם טוב הקדוש הבטיח לצדיק רבי אריה ליבוש מסטאניסלאב שלא היה לו בן זכר, שיהיה לו בן זכר - לצורך כך הוא הציב שני תנאים | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת קודש | צפו (חסידים)

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש הבטיח לצדיק רבי אריה ליבוש מסטאניסלאב שלא היה לו בן זכר, שיהיה לו בן זכר, אבל הציב הבעל שם טוב שני תנאים:

תנאי ראשון שהוא בעצמו יהיה הסנדק של הילד. התנאי שני שהוא יבחר את שמו של הילד. רבי אריה שהיה גם כן מקובל אלוקי, אמר לבעל שם טוב, הייתי בכל ההיכלות בשמיים וראיתי שאין עבורי בן זכר, אז כיצד אתה מבטיח לי זאת?

אמר לו הבעל שם טוב אמת הדבר, אכן נגזר שלא יהיה לך בן זכר, אבל עלי להוליד שני בנים ואחד אני אתן לכם. רבי אריה ורעייתי הסכימו בשמחה לתנאים.

ואכן זכתה והתעברה בשעה טובה.

והתעסקו בתשובה ובתעניות ובסיגופים בקדושה ובטהרה במשך כל זמן עיבורה, ובשעה טובה הגיע עת הלידה ונולד להם בסימן טוב ובמזל טוב בן זכר.

והזמינו את הבעל שם טוב הקדוש לברית המילה וישב הבעל שם טוב סנדק, וקרא לבן הנולד שמו בישראל 'דוד צבי'.

יהי רצון שבזכות הבעל שם טוב שהקדוש שפעל בשמיים כשיספרו ממנו מעשה ייוושעו באותו עניין ובכך יזכו כל המצפים לזרע של קיימא לבן זכר בקרוב אמן. (ברכה משולשת)

