כיכר השבת
תעלומה שמעסיקה ארכאולוגים

כשהם ישובים זקופים: שלדים עתיקים התגלו בחצר בית ספר בצרפת

מתחת לחצר משחקים בדיז'ון נחשפה שורת קברים נדירים מהתקופה הקלטית, שבהם השלדים ישובים במנח זקוף ומביטים מערבה | הארכיאולוגים מנסים לפענח אם מדובר בקברים של דמויות שהיו נכבדות בתקופתן - או בטקס מסתורי שמטרתו אחרת (בעולם)

אחד מהשלדים שנמצאו (צילום: צילום מסך)

בעוד תלמידי בית הספר ז’וזפין בייקר שבדיז’ון משחקים מעל פני האדמה, הארכיאולוגים של המכון הלאומי הצרפתי למחקר ארכיאולוגי (INRAP) חושפים מתחת לרגליהם סצנה קפואה מהעבר הרחוק: שלד אנושי ישוב זקוף בבור עגול, גבו לקיר המזרחי ופניו מופנות מערבה. זהו אחד מחמישה קברים דומים נוספים שהתגלו במהלך מרץ – כולם מתקופת הגאלים, כשלוש מאות שנים לפני הספירה.

כל אחד מהקברים מציג את אותה תנוחה חריגה: גוף ישוב זקוף, ידיים מנוחות על הברכיים ורגליים כפופות לפנים. בסך הכול נמנו עד כה כעשרים קברים מסוג זה באזור מוגבל בדיז’ון - מספר חריג במיוחד, שכן ברחבי העולם ידועים רק כ-75 קברים גאליים ישובים מכלל התקופות.

החוקרים מעריכים כי הקברים מתוארכים למאות השלישית–השנייה לפני הספירה, בעיקר על סמך ממצא יחיד - צמיד אבן שחורה שנמצא על אחת הגופות. חלק מן השלדים נושאים סימני אלימות ברורים: פגיעות בגולגולת או חתכים שלא החלימו, עדות אולי להוצאה להורג או לטקס פולחני. עד כה לא ברור אם מדובר במנהג קבורה של נכבדים, בלוחמים, או אולי בקורבנות טקסיים. “אין לנו השערה מועדפת,” אמרה האנתרופולוגית אנה-מריה לאטרון לעיתון לה מונד. “נמשיך לבחון את הממצאים במעבדה בתקווה להבין את משמעותם.”

המרכזיות של דיז’ון מתחדדת לנוכח צבר הקברים המרוכז: לדברי החוקר רז’יס לבון מהמכון, “ניתן לומר בבירור שהתפתחה כאן עיירה גאלית מאורגנת ובעלת מעמד.” בימים הקרובים יישלחו דגימות עצם לניתוח גנטי ואיזוטופי, שיאפשר להבין מהיכן הגיעו הנקברים, מה אכלו ואף באיזו עונה נפטרו. עד אז, השלדים שנמצאו ישובים בדממה מתחת לבית הספר ממשיכים לשמור על סודם העתיק - כשהם משמשים תזכורת עד כמה דק הגבול בין ההווה התמים של מגרש המשחקים לסיפורי העבר הקבורים תחתיו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר