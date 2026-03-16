מגמה מדאיגה

מתקפות אנטישמיות בהולנד: בית כנסת הוצת, פיצוץ בבית ספר יהודי | צפו

פיצוץ גרם נזק לבית ספר יהודי באמסטרדם, לא דווח על נפגעים | לדבריה של ראש העיר מדובר ב"תקיפה מכוונת" נגד הקהילה היהודית | מוקדם יותר אירעה הצתה בבית כנסת במדינה (בעולם)

הפיצוץ בבית הכנסת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

פיצוץ גרם נזק לבית ספר יהודי באמסטרדם, במה שראש העיר הגדירה כ״תקיפה מכוונת נגד הקהילה היהודית״.

הפיצוץ התרחש מוקדם בבוקר בשכונת מגורים בדרום העיר וגרם לנזק מוגבל, לא דווח על נפגעים. לדבריה של ראש העיר הלסמה, למשטרה יש צילומי מצלמות אבטחה שבהם נראה אדם מניח את מטען החבלה.

שרשרת אירועים אנטישמיים

האבטחה בבתי כנסת ובמוסדות יהודיים בבירת הולנד כבר תוגברה לאחר שבמהלך הלילה שבין חמישי לשישי אירעה הצתה בבית כנסת במרכז רוטרדם. מאוחר יותר באותו יום עצרה המשטרה שלושה צעירים בחשד למעורבות באירועים.

השוטרים עצרו מכונית שנסעה בצורה חשודה סמוך לבית כנסת נוסף, כאשר תיאור הנהג התאים לאחד ממבצעי התקיפה בבית הכנסת.

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה רחבת היקף בנוגע לאירוע החמור, וקראה לעדים לבוא ולמסור מידע. דובר המשטרה אמר כי עדיין לא ברור אם החשודים תכננו לפוצץ מטען חבלה נוסף או להצית גם בית כנסת אחר.

ביום שישי הופץ ברשתות החברתיות סרטון לא מאומת שבו נראה פיצוץ סמוך לבניין הדומה לבית הכנסת שנפגע, והמשטרה מסרה כי היא בוחנת גם את הסרטון כחלק מהחקירה.

החשש מפני תקיפות אנטישמיות נגד קהילות יהודיות ברחבי העולם גבר מאז שהחלה המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

